Givova Scafati torna in campo nel recupero contro il Legnano.

La prima società del campionato di serie A2 a scendere in campo nel 2018 sarà proprio la Givova Scafati. La gara valevole per l’undicesima giornata del girone ovest tra FCL Contract Legnano e la compagine dell’Agro, non disputata il mese scorso, sarà infatti recuperata domani sera (ore 20:30) al PalaBorsani di Castellanza (Va).

Le due contendenti occupano attualmente la quinta posizione in classifica, a soli due punti dal quarto posto (occupato da Bertram Tortona) e a quattro dal terzo (occupato da Eurotrend Biella e Lighthouse Trapani) e quindi, con quattro punti ancora in palio ed una gara in più da disputare prima del termine del turno di andata, sono entrambe ancora in corsa per raggiungere una delle prime quattro posizioni, che significherebbe accesso alle Final Eight di Coppa Italia. Nessuna delle due società intende mollare la presa ed in campo si affronteranno a viso aperto per conquistare la posta in palio. La Givova Scafati arriva a questo incontro con l’organico al gran completo, motivato a mille, ma sul proprio cammino si ritroverà una formazione che per la quarta stagione consecutiva ha in panchina coach Mattia Ferrari, il quale, rispetto alla passata stagione, ha voluto cambiare poco nel roster a sua disposizione. Ha confermato i due statunitensi Raivio (guardia da 20,3 punti e 4,3 assist di media) e Mosley (centro da 10,3 punti e 8,1 rimbalzi di media) e l’italiano Martini (11,9 punti di media), ingaggiando il playmaker Zanelli (10,9 punti di media), che insieme all’ala grande Pullazi, all’ala piccola Toscano, al centro Maiocco e al playmaker Tomasini compongono un roster di prim’ordine. Dichiarazione dell’assistente allenatore Alessandro Marzullo: «Legnano è una squadra che da diversi anni è ai vertici del campionato ed in casa è molto temibile. Ha avuto un momento di flessione in concomitanza dell’assenza di Mosley, atleta molto importante, ed è sicuramente una delle migliori squadre del campionato. Dovremo essere bravi a difendere duro e tenere alta la concentrazione, così come abbiamo fatto a Tortona, sperando in questa circostanza di poter essere più cinici nei possessi finali. Il team lombardo ha confermato i due statunitensi ed anche il nucleo di italiani, oltre allo stesso coach, a cui si è aggiunto quest’anno una il playmaker Zanelli. E’ una squadra che sicuramente ambisce a giocare i play-off. Abbiamo dimostrato di essere competitivi finora e lo faremo anche in questo incontro, alla ricerca di quella vittoria fuori casa che ci manca da tempo, anche per tenere aperte le nostre possibilità di accedere alle Final Eight di Coppa Italia» Dichiarazione dell’ala piccola Marco Santiangeli: «Siamo obbligati a vincere sul campo di Legnano, per tenere ancora vive le nostre possibilità di accesso alle Final Eight di Coppa Italia. Giocheremo su un campo difficile, dove dovremo dare il massimo, così come dovremo fare anche a Casale Monferrato qualche giorno più tardi. Legnano ha in mezzo all’area una presenza molto intimidatoria come quella di Mosley, gran difensore e stoppatore, e sugli esterni la temibile guardia Raivio, che gestisce bene i ritmi della squadra». Arbitreranno l’incontro i signori Bartoli Enrico di Trieste, Di Toro Claudio di Perugia e Nuara Salvatore di Selvazzano Dentro (Pd).

La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP TV Pass”). Sarà inoltre trasmessa in diretta radiofonica sui sui 92,50 mhz di Radio Sant’Anna ed in streaming su ViviRadioWeb dal sito internet https://vivicentro.it/viviradioweb/ (media partner della Givova Scafati). Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nel giorno di venerdì (ore 21:00).