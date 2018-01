Givova Scafati, dopo la vittoria in casa di Legnano di nuovo in trasferta a Casale Monferrato.

Seconda partita del 2018 e seconda trasferta consecutiva per la Givova Scafati, che a distanza di pochi giorni dalla gara affrontata e vinta contro la FCL Contract Legnano, ora si accinge ad incontrare la Novipiù Casale Monferrato, capolista in solitaria del girone ovest del campionato di serie A2. Alle ore 18:00 di domenica 7 gennaio, al PalaFerraris, per l’ultima giornata del turno di andata, si affronteranno due tra i migliori collettivi dell’intero campionato, pronti a darsi battaglia per raggiungere i rispettivi obiettivi: la formazione di casa vuole chiudere la prima fase del campionato al primo posto della classifica; quella ospite vuole invece provare a giocarsi tutte le residue chance di qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, alle quali ci si arriva solo passando al giro di boa in uno dei primi quattro posti del girone. Per espugnare il parquet piemontese, la Givova Scafati, reduce da un’ottima prestazione in terra lombarda che è valsa il successo, dovrà rendersi protagonista di una partita quasi perfetta contro quello che finora si è dimostrata la migliore squadra del raggruppamento. Allenata dall’avellinese Marco Ramondino (sulla panchina dalla stagione 2014/2015), che conosce molto bene ambiente, società e squadra e che ha cambiato poco rispetto alle ultime stagioni, la Junior dispone di una rosa molto ampia e competitiva, come dimostrato dal fatto che sono addirittura cinque gli atleti a viaggiare ad una media punti superiore alla doppia cifra: la guardia Sanders (17,2), l’ala grande Martinoni (11,9), il playmaker Tomassini (11,6), la guardia Blizzard (11,5) ed il centro Marcius (11,5), con quest’ultimo dominatore anche ai rimbalzi (8 di media). Non vanno dimenticati poi i nomi degli atleti più giovani che, pur provenendo dalla panchina, sono in grado di dare un contributo importante non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi: l’ala grande Severini, l’ala piccola Bellan, la guardia Denegri, il playmaker Valentini, il centro Cattapan, l’ala piccola Ielmini e la guardia Banchero.

Dichiarazione dell’assistente allenatore Alessandro Marzullo: «La partita vinta a Legnano ci tiene in corsa per le Final Eight di Coppa Italia ed il successo ci ha permesso di arrivare alla prossima sfida con il morale alto ed anche in una ottimale condizione fisica. Casale Monferrato finora è stata la squadra più continua nel rendimento ed occupa meritatamente la prima posizione della classifica. Ha un gruppo di atleti giovani che coach Ramondino sta mettendo nelle condizioni di rendere al meglio, affiancati da giocatori molto importanti per questo campionato, come Blizzard, Tomassini e Martinoni, italiani di grande affidamento, oltre ai due stranieri, il pivot di grande stazza Marcius e la guardia Sanders, che ha poco a che vedere con questa categoria. Nel complesso, quella che affrontiamo domenica è una squadra molto forte e compatta, di cui dovremo limitare l’impatto emotivo, cercando di comandare noi il ritmo della contesa».

Dichiarazione del playmaker Emanuele Trapani: «Il successo conquistato a Legnano ci ha resi molto felici per due motivi: innanzitutto abbiamo aggiunto due punti alla nostra classifica, così restando in corsa per la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia; e poi perché ci mancava la vittoria in trasferta da molto tempo, ovvero dal doppio impegno esterno a Roma, sia per demerito nostro che per episodi che ci hanno condannato. Ora abbiamo il morale a mille e siamo pronti a scendere in campo a Casale Monferrato. Sanders, Blizzard e Tommasini sono solo alcuni nomi di un roster, quello piemontese, che è molto forte e temibile, tant’è che non a caso occupa la prima posizione del girone ovest. Per vincere ancora in trasferta, dovremo metterla molto sul piano fisico ed essere molto aggressivi in difesa». Arbitreranno l’incontro i signori Ursi Stefano di Livorno, Dionisi Alessio di Fabriano (An) e Lestingi Paolo di Anzio (Rm).

La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP TV Pass”) in diretta tv su Sportitalia, visibile sui canali 60 e 153 del digitale terrestre e sulla televisione digitale satellitare nella piattaforma Sky Italia, al canale 225. Sarà inoltre trasmessa in diretta radiofonica sui sui 92,50 mhz di Radio Sant’Anna ed in streaming su ViviRadioWeb dal sito internet https://vivicentro.it/viviradioweb/ (media partner della Givova Scafati). Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nei giorni di lunedì (ore 15:00) e, in replica, martedì (ore 21:00).