Givova Scafati, ingaggiato l’ala grande Quinton Stephens con contratto a gettone.

La società Givova Scafati rende noto di aver trovato l’accordo contrattuale a gettone, della durata di un mese, con opzione per il prolungamento fino al termine della stagione in corso, con l’atleta statunitense, munito di cittadinanza britannica, Quinton Stephens.

Ala grande, nato ad Atlanta (Georgia) nel 1995, alto 206 cm, per 94 kg di peso, il cestista di colore muoveva i primi passi nel mondo della pallacanestro quando frequentava (dal 2009 al 2013) la Marist High School di Chicago (Illinois). Maturava e cresceva cestisticamente negli anni della frequentazione dell’università Georgia Tech di Atlanta, chiusa con 10,4 punti, 7,6 rimbalzi e 2.2 assist di media a partita con il 44,6% da due punti e il 31,6% dai 6,75.

La scorsa estate ha partecipato alla NBA Summer League di Orlando con la maglia dei Charlotte Hornets, guadagnandosi l’ingaggio nella massima serie italiana dalla Fiat Auxilium Torino, con la cui maglia ha recentemente vinto la Coppa Italia ed ha già rescisso consensualmente il proprio rapporto contrattuale.

Laureato in Business Administration, si è distinto finora per il suo grande atletismo ed è già pronto a dare il proprio contributo alla Givova Scafati in questa importante fase della stagione.