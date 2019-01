Givova Scafati in trasferta a Treviglio.

Con l’imperativo di bissare il risultato conquistato nella gara di andata a campi invertiti, la Givova Scafati si prepara ad affrontare la terza giornata di ritorno (diciottesima stagionale) del girone ovest del campionato di serie A2, che la vede impegnata alle ore 18:00 di domenica prossima sul parquet del PalaFacchetti contro la Remer Treviglio.

La classifica attualmente ci dice che la compagine bergamasca ha in classifica due punti in più del team dell’Agro ed un roster tanto giovane quanto talentuoso, allenato per l’ottava stagione consecutiva dal trentottenne coach Adriano Vertemati. L’atleta più pericoloso della Remer è senza dubbio la guardia statunitense Roberts (14,5 punti di media), ma deve essere controllato a vista anche l’altro straniero Nikolic (ala slovena da 14,3 punti di media), seguiti a ruota da un trittico di italiani di grande qualità: l’ala piccola Pecchia (13,9 punti e 3,4 assist di media), il centro Borra (10,1 punti e 8,8 rimbalzi di media) e il playmaker Caroti (9,1 punti di media). Senza dimenticare, poi, alcuni giovani e promettenti atleti che abitualmente provengono dalla panchina, come il playmaker di scorta Palumbo, la guardia Taflaj, l’ala piccola D’Almeida ed il centro Tiberti.

La Givova Scafati arriva a questo incontro con l’organico al completo e con grande voglia di centrare una vittoria importante, che funga da apripista per un girone di ritorno di alto livello.

Dichiarazione di coach Lino Lardo: «Siamo cresciuti molto nell’ultimo mese, stiamo lavorando sodo in allenamento, la squadra risponde bene e i risultati ci stanno dando ragione. Abbiamo ancora grossi margini di miglioramento ed ora ci avviciniamo ad un ciclo di cinque partite che ci diranno molto sugli obiettivi che riusciremo a raggiungere questa stagione. Cominciamo da Treviglio, contro una squadra che in classifica ci precede di due punti e che in casa ha fatto finora molto bene. Abbiamo il dovere di crederci fino in fondo, anche perché è arrivato il momento di disputare una gara convincente lontano dalle mura amiche. Incontriamo una squadra giovane, che ha molti giocatori di valore e futuribili, condita da due buoni stranieri, come Roberts e Nikolic».

Dichiarazione dell’esterno Riccardo Rossato: «L’innesto di Passera ha portato esperienza e mentalità in gruppo, perché col suo gioco ed il suo atteggiamento ci aiuta molto nel nostro percorso di crescita. Anche Pavicevic ci sta dando una mano importante. Speriamo di rifarci nel girone di ritorno, dopo quello di andata insoddisfacente. Dobbiamo vincere con maggiore continuità e centrare più vittorie in trasferta, a partire da quella di Treviglio, nella quale ci troveremo al cospetto di una squadra giovane, ma costruita bene, con atleti molto talentuosi. Tra questi cito sicuramente Roberts, uno dei migliori stranieri del campionato, ma anche Caroti e Pecchia. Hanno poi una panchina lunga e ben attrezzata, che può fare la differenza».

Arbitreranno l’incontro i signori Scrima Alberto Maria di Catanzaro, Maffei Luca di Preganziol (Tv) e Capozziello Damiano di Brindisi.

La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro, tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP TV Pass” al seguente link: https://tvpass.legapallacanestro.com/. Sarà inoltre trasmessa in diretta radiofonica streaming su ViviRadioWeb (media partner della Givova Scafati) dal sito internet https://vivicentro.it/viviradioweb/ e dalla pagina Facebook https://www.facebook.com/ViViCentroRadio/.

Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nei giorni di martedì (ore 20:45) e mercoledì (ore 15:00).