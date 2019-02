Givova Scafati, in programma amichevoli contro Napoli e Sidigas Avellino.

La Givova Scafati, in virtù del rinvio della prossima gara ufficiale di campionato (ventitreesima giornata) e della successiva pausa per la disputa delle Final Eight di Coppa Italia, rende noto di aver organizzato due scrimmage, programmati per la prossima settimana e precisamente: – mercoledì 27 febbraio, ore 18:00, contro Ge. Vi. Napoli (serie B, girone D); – giovedì 28 febbraio, ore 17:30, contro Sidigas Avellino (serie A).

Entrambi gli scrimmage si disputeranno al PalaMangano di Scafati (Sa) e saranno a porte chiuse. Pertanto, per motivi strettamente tecnici ed organizzativi, i varchi della struttura di viale della Gloria saranno chiusi e non sarà possibile accedervi all’interno, ove saranno presenti solo ed esclusivamente gli addetti ai lavori.