Givova Scafati, il calendario della serie playoff contro Ferrara.

Con la trentesima ed ultima giornata, andata in scena domenica scorsa, la stagione regolare del campionato di serie A2 si è ufficialmente conclusa. I primi verdetti hanno riguardato le due società retrocesse in serie B, ultime classificate nei rispettivi raggruppamenti, ovvero Agribertocchi Orzinuovi e MetExtra Reggio Calabria. Gli incontri disputati hanno permesso di stilare la classifica finale e definitiva di entrambi i gironi (est ed ovest) di cui si compone il secondo torneo nazionale e quindi di stilare gli accoppiamenti nelle due griglie play-off e play-out, che decideranno l’unica promozione in serie A e la terza retrocessione in serie B.

La Givova Scafati ha chiuso al secondo posto la stagione regolare nel girone ovest e, pertanto, nel primo turno play-off (ottavi di finale), incontrerà la Bondi Ferrara, arrivata invece settima nel girone est. In virtù del migliore piazzamento in classifica al termine della stagione regolare, la società dell’Agro contro la compagine estense potrà godere del vantaggio del fattore campo, che consiste nel privilegio di giocare l’eventuale spareggio (“bella”) tra le mura amiche del PalaMangano. Supererà il turno ed accederà ai quarti di finale, la formazione che si aggiudicherà tre gare sulle cinque in programma, che si disputeranno secondo il seguente ordine:

– gara uno: domenica 29/04/2018, ore 20:30, al PalaMangano di Scafati (Sa);

– gara due: martedì 01/05/2018, ore 18:00, al PalaMangano di Scafati (Sa);

– gara tre: venerdì 04/05/2018, ore 20:30, al Pala Hilton Pharma di Ferrara;

– gara quattro (eventuale): domenica 06/05/2018, ore 18:00, al Pala Hilton Pharma di Ferrara;

– gara cinque (eventuale): mercoledì 09/05/2018, ore 20:30, al PalaMangano di Scafati (Sa).

Tutti gli abbonati potranno liberamente accedere al PalaMangano in occasione delle gare interne, semplicemente mostrando la propria tessera di abbonamento al personale addetto alla sicurezza, posto all’ingresso della struttura. Chiunque invece voglia acquistare un titolo di ingresso per il singolo incontro, potrà farlo presso gli uffici del PalaMangano, a partire da giovedì 26/04/2018 e fino a sabato 28/04/2018 (ore 09:00 – 13:00; ore 16:00 – 20:00), oppure, in alternativa, il giorno stesso della partita, a partire da un’ora prima l’inizio della stessa, presso il botteghino del PalaMangano.