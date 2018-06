Givova Scafati, depositata la fidejussione per l’iscrizione al Campionato 2018-2019 di A2.

La Givova Scafati comunica di aver provveduto, come richiesto dalla Lega Nazionale Pallacanestro, a depositare presso gli uffici di Piazza Dei Martiri di Bologna, la fidejussione in originale firmata personalmente dal patron gialloblù Nello Longobardi e tutta la documentazione per formalizzare l’iscrizione al campionato di serie A2 2018/2019 alla Federazione Italiana Pallacanestro. E’ stato così compiuto, con largo anticipo rispetto ai termini prefissati (scadenza al 9 luglio p. v.), il passaggio più importante e decisivo, frutto dell’ennesimo sforzo economico, che consente al club scafatese di portarsi ai nastri di partenza del prossimo campionato e quindi di stilare programmi e progetti futuri.