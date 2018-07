Givova Scafati, conferme per Ammannato e Romeo.

La Givova Scafati comunica di aver riconfermato per la stagione agonistica 2018/2019 gli atleti Marco Ammannato e Gabriele Romeo. Per il centro di 203 cm di origini toscane, arrivato sulle sponde del fiume Sarno nel dicembre 2015, si tratta del quarto campionato di serie A2 consecutivo in casacca gialloblù.

Nella stagione regolare dell’ultimo torneo ha fatto registrare 8.4 punti e 4.3 rimbalzi in 24’ di medio utilizzo a partita. Per il giovane playmaker del 1997 si tratta invece della seconda esperienza consecutiva scafatese, dopo aver chiuso la precedente stagione regolare con 4.4 punti e 1.17 assist in 15’ di utilizzo medio a partita.