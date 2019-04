Givova Scafati, caccia ai playoff nella gara interna contro Rieti.

Sperando di poter disporre di entrambi gli statunitensi Goodwin e Thomas , nonché di Ammannato e Rossato (in fase di recupero dai rispettivi acciacchi ed infortuni), la Givova Scafati si prepara ad ospitare al PalaMangano una delle più forti formazioni del girone ovest del campionato di serie A2 nel terzultimo turno di stagione regolare: la Zeus Energy Rieti. All’andata, col risultato di 74-68, si imposero i laziali, che hanno poi avuto un cammino straordinario nella seconda parte di stagione, come testimoniato dall’attuale terzo posto in classifica, a braccetto con Bergamo, a soli quattro punti dalla vetta.

La pallacanestro concreta ed efficace voluta da coach Alessandro Rossi, di origini napoletane, ha dato finora ottimi frutti, anche in virtù dell’elevata caratura del roster a sua disposizione, nelle cui fila spicca il nome della guardia Jones (16,4 punti di media), insieme a quello del connazionale Jackson (playmaker da 12,6 punti e 4,8 assist di media), senza dimenticare l’ottimo parco italiani: il playmaker Tomasini (11,2 punti di media), il centro Vildera (10,8 punti e 7,4 rimbalzi di media), ma anche l’ex di turno Casini (guardia), l’esperta coppia di lunghi formata da Gigli (centro) e Carenza (ala grande) ed i giovani esterni Conti, Toscano e Bonacini.

Al di là del valore e del blasone dell’avversario di turno, per continuare a tenere accesa la fiammella dei playoff, gli uomini di coach Lardo (tre stagioni a Rieti dal 2006 al 2009, dove ha vinto il campionato di Legadue e la Coppa Italia di categoria) non possono permettersi passi falsi e devono far propria la posta in palio, preziosa per scalare qualche posizione in classifica.

Dichiarazione di coach Lino Lardo: «Sapevamo che quello di Casale Monferrato era uno scontro diretto ed una partita molto importante per la classifica, ma eravamo in grande emergenza per l’assenza degli statunitensi e l’indisponibilità di Ammannato e Rossato. Al di là dell’ampio scarto finale, abbiamo dimostrato comunque di non voler mollare mai e di poterci giocare fino alla fine le nostre chance playoff. Ora sarà fondamentale recuperare gli infortunati, ma soprattutto mantenere lo spirito di squadra che ci sta accompagnando in questo turno di ritorno. Domenica sera affrontiamo non più una sorpresa, bensì una certezza: Rieti infatti si sta ancora giocandosi l’accesso diretto in massima serie. Gioca una pallacanestro essenziale, che ha messo in difficoltà tutte le avversarie, su qualsiasi campo.

Rispettiamo molto il nostro prossimo avversario, ma crediamo nella possibilità della vittoria tra le mura amiche, consapevoli che dovremo impegnarci al massimo per riuscirci. Portiamo ancora nel cuore gli applausi che il popolo del PalaMangano ci ha tributato in occasione dell’ultima partita interna contro Trapani, nella quale abbiamo gettato l’anima in campo. Questi ragazzi che non mollano mai e che stanno dando il massimo per la maglia, si aspettano ancora una bella spinta dal pubblico, al quale vorremmo regalare un’altra bella soddisfazione».

Dichiarazione dell’ala centro Filip Pavicevic: «Abbiamo diversi problemi, a causa dei tanti infortuni, ma mancano poche partite alla fine della stagione regolare, per cui dobbiamo stringere i denti e provare in tutti i modi di fare il maggior numero di punti possibili. La nostra prossima avversaria è Rieti, autentica sorpresa stagionale, che ha in Jones il suo uomo più pericoloso. Ma nel roster laziale ci sono anche molti altri atleti italiani da tenere in debita considerazione. Per fortuna giochiamo in casa e spero di trovare il solito calore del nostro pubblico, che potrà rappresentare una vera e propria arma in più».

Arbitreranno l’incontro i signori Beneduce Nicola di Caserta, Valzani Andrea di Milano e Lupelli Lorenzo di Aprilia (Lt).

La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP TV Pass”). Sarà inoltre trasmessa in diretta radiofonica streaming su ViviRadioWeb (media partner della Givova Scafati) dal sito internet

https://vivicentro.it/viviradioweb/ e dalla pagina Facebook https://www.facebook.com/ViViCentroRadio/.

Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nel giorno di nel giorno di martedì (ore 20:45) e di mercoledì (ore 15:00).