Givova Scafati, ad un passo dalla Final Four di Supercoppa LNP, ultimo ostacolo Montegranaro.

Manca un solo incontro per conoscere l’identità delle quattro formazioni che si affronteranno venerdì 27 e sabato 28 all’Allianz Cloud di Milano nel concentramento finale della SuperCoppa LNP 2019. Sono otto le formazioni ancora in lizza per aggiudicarsi questa nuova edizione della competizione e tra queste c’è anche la Givova Scafati, che, domenica sera, alle ore 18:00, al PalaMangano, affronterà la XL Extralight Montegranaro: la società che si aggiudicherà la vittoria entrerà a far parte del novero delle quattro pretendenti al titolo.

Con capitan Crow ancora in forse (lo staff sanitario deciderà solo domenica se utilizzarlo o meno), la compagine dell’Agro si sta allenando e preparando al meglio sia per migliorare il proprio stato di forma, che per provare ad imporsi contro la formazione marchigiana, allenata dall’esperto coach Franco Ciani. Non sarà semplice avere la meglio contro uno dei collettivi più in forma e ben assortiti dell’intera serie A2, che annovera nel suo roster elementi di indiscutibili qualità sia fisiche che tecniche, come i due statunitensi Thompson (centro) e Thomas (guardia), con quest’ultimo che, in particolare, ci terrà moltissimo a fare bella figura contro la sua ex squadra e dinanzi ai suoi ex supporters. Ma tra le fila della società cara a patron Dino Bigioni ci sono atleti di nazionalità italiana che farebbero le fortune di qualsiasi altra formazione della categoria, come ad esempio il playmaker Palermo, le guardie Bonacini e Mastellari, l’ala piccola Serpilli ed il lungo Cucci.

Dichiarazione di coach Giulio Griccioli: «La SuperCoppa è nata con l’obiettivo di far fare la pre-season alle società di A2 e noi l’abbiamo onorata al meglio, superando il girone ed arrivando fino allo spareggio per l’accesso alle Final Four. Stiamo riprendendo il ritmo giusto negli allenamenti che la scorsa settimana, per via delle tre partite in pochi giorni, abbiamo purtroppo perso. Le tre gare fin qui disputate nella competizione ci hanno mostrato cose positive, ma anche tante cose negative, su cui dobbiamo continuare a lavorare tanto. Affronteremo ora una formazione molto ben attrezzata come Montegranaro, contro cui speriamo di fare ulteriori passi in avanti. Siamo vicini alle Final Four, ci teniamo a fare bella figura e a provare ad agguantarle, aggiudicandoci la vittoria domenica sera».

Dichiarazione della guardia Riccardo Rossato: «Faremo di tutto per vincere domenica sera e raggiungere le Final Four di Milano, così da alzare il livello agonistico delle partite e tastare al meglio il nostro grado di preparazione. Il risultato ci importa, ma fino ad un certo punto, perché il nostro principale obiettivo è quello di creare una buona amalgama, conoscerci e arrivare pronti all’inizio del campionato. Anche se domenica giocheremo in casa, non sarà affatto semplice superare una squadra competitiva come Montegranaro, costruita per arrivare molto in alto nel girone est».

La sfida di domenica sera sarà l’occasione per festeggiare il centenario di Confindustria Salerno. Gli atleti gialloblù, nel riscaldamento, indosseranno una maglia celebrativa con il logo Confindustria Salerno 1919 – 2019, che sarà rappresentata dal vice presidente Carmine Alfano.

La partita sarà trasmessa in diretta video streaming grazie al servizio a pagamento LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com/) offerto dalla Lega Nazionale Pallacanestro.

Sarà inoltre trasmessa in diretta radiofonica streaming su ViviRadioWeb (media partner della Givova Scafati) dal sito internet https://vivicentro.it/viviradioweb/ oltre che dalla pagina Facebook https://www.facebook.com/ViViCentroRadio/.

Infine, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nel giorno di martedì 24 settembre (ore 20:30) e, in replica, di mercoledì 25 settembre (ore 15:00).