Givova Ladies, vittoria a Sorrento nella prima della fase ad orologio.

Esordio vincente nella fase a orologio per la Givova Ladies Scafati, che supera 61-73 l’Hertz Polisportiva Sorrento al PalAtigliana e mantiene il primato.

Partenza a sprint dopo la palla a due per le nero arancio che si portano sul +10 (5-15) grazie ai canestri di Čičić e Iozzino. Le costiere chiamano sospensione e al rientro in campo ribaltano il punteggio con le ex De Luca e Scala che firmano un parziale di 12-0 (17-15). Scafati non molla e con una tripla di Busiello e un tiro sulla sirena di Ceccardi conclude la prima frazione avanti di 3 (17-20). Al ritorno sul parquet Sorrento cerca di mantenersi in scia, ma la Givova Ladies comincia ad alzare le marce. Così c’è un primo tentativo di fuga con le realizzazioni di Sapienza e un paio di centri di Sicignano. Il punteggio al 20’ si ferma sul 27-38.

Al termine della pausa lunga coach Ottaviano butta nella mischia anche Scibelli, ferma per infortunio dallo scorso 13 gennaio. La pivot ischitana trova subito punti importanti e assieme a Čičić spacca in due la partita. La Hertz va letteralmente in tilt e sprofonda fino al 38-66. Negli ultimi dieci giri di lancetta il tecnico scafatese dà molto spazio alle giovani, anche in vista dello spareggio under 20 contro la Virtus Cagliari del prossimo 5 marzo. Qualche ingenuità di troppo lascia via libera alle costiere, che terminano la sfida con un divario meno netto rispetto a quello precedente.

Questo il commento a fine gara di coach Nicola Ottaviano. “Buona la prestazione del collettivo. Dopo i primi due quarti, nei quali avevamo lavorato bene, nel terzo abbiamo aggiustato alcune cose, in particolar modo in difesa, e abbiamo preso un buon vantaggio. Così ho avuto la possibilità di far giocare le under, per cercare di evidenziare alcuni aspetti del gioco. Le ragazze devono capire che quando entrano in campo devono liberare la mente e pensare solo a giocare e divertirsi senza pensare al campionato di competenza. Ora torniamo a lavorare in vista dell’importante match di sabato al PalaFusco contro Castellammare”.

Hertz Polisportiva Sorrento-Givova Ladies Scafati 61-73

Hertz Polisportiva Sorrento: Acanfora n.e., G. Cacace n.e., Scala 18, Siano n.e., Facelgi n.e., De Luca 19, Braida, R. Cacace 11, Errico 7, Parlato 1, Borgongino 5, Staiano n.e..

Givova Ladies Scafati: Sicignano 4, Iozzino 14, Busiello 3, Porcu 1, Ceccardi 6, Sapienza 11, Ottaviani 3, Serra n.e., Baglieri, Scibelli 8, Čičić 23. All. Ottaviano

Arbitri: Margarita e Sacco di Salerno

Parziali: 17-20, 27-38, 38-66