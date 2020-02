Givova Ladies torna alla vittoria contro Potenza.

Una vittoria importantissima, non solo per la classifica, ma soprattutto per l’umore della squadra. Dopo due sconfitte consecutive, infatti, la Givova Ladies ritrova il successo in casa, contro un buon Potenza, e davanti a tanti sostenitori accorsi al Palagalvani. Tra loro anche il play dello Scafati Basket J.J. Frazier. L’americano ha assistito all’intera partita e al termine della gara è entrato in campo per congratularsi con le ragazze di coach Ottaviano.

Un match meno scontato di quanto ci si aspettava. Primo quarto molto equilibrato (15-15) con gli ospiti entrati in campo pieni di grinta, e con la voglia di provare a strappare i due punti. Gambe pesanti, invece, per le neroarancio, troppo distratte e probabilmente con la testa ancora alle due sconfitte. Nel secondo quarto, però, aumenta l’intensità ed ecco che gli ingranaggi ritornano ad incastrarsi, sino ad arrivare ad un +14. Protagoniste prima dell’intervallo lungo, capitan Iozzino e Stoyanova (24-10 il parziale). Ma Potenza non si arrende e al ritorno in campo mostra la propria grinta, riuscendo a portarsi fino al -2 e chiudendo il terzo quarto con un parziale di 7-13. Nell’ultima frazione di gioco, però, entra in cattedra Marilù Sapienza che, coadiuvata ancora una volta da Iozzino e Stoyanova, mette a segno canestri su canestri che consentono di chiudere il quarto con un parziale di 22-12. Il risultato finale è di 68-50 per la Givova Ladies.

Soddisfatto ma convinto di dover fare di più, il Coach Nicola Ottaviano ha così commentato al termine della gara:

“Non era facile entrare in campo dopo le due partite super intense e ravvicinate contro Capri e Battipaglia. Devo fare i complimenti a Potenza che non si è mai arresa e ha lottato su ogni pallone rientrando in partita diverse volte. Fortunatamente nell’ultimo periodo siamo entrati mentalmente nella partita e abbiamo piazzato un break importante. Adesso ci dobbiamo riposare mentalmente e fisicamente. Ci aspettano altre tre finali e non possiamo sbagliare”.

Tabellini Givova Ladies

Carotenuto, Iozzino 18, Manna, Garcia 4, Panteva 3, Codispoti, Berardi 8, Sapienza 14, Stoyanova 18, Mazzullo, Corbani, Panniello 3