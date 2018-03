Givova Ladies, sfida contro Capri per guadagnarsi i playoff.

Partita fondamentale in chiave playoff per la Givova Ladies Scafati. Terminate le fatiche con l’under 20 il team di coach Ottaviano si rituffa al campionato di serie B. Domani al PalaFusco arriverà l’Olimpia Capri, capace di battere le neroarancio in un finale al cardiopalma lo scorso dicembre. Con una vittoria Iozzino e compagne staccheranno aritmeticamente il pass per gli spareggi nazionali. Il momento è di quelli cruciali e Giusy Sicignano lo sa bene. Proprio lei parlerà della sfida e dell’ultima esperienza all’interzona di Urbania.

Da capitano quali sono state le sue emozioni per il grande cammino dell’under 20?

“E’ stato un anno speciale, anche perché per me è stato l’ultimo campionato giovanile. Sono stata contentissima di aver fatto parte di questo gruppo, che ha svolto un cammino davvero incredibile. Tutta la maturità accumulata, sono sicura che ci servirà per essere pronte anche quando verremo chiamate in causa con la B””.

Il nuovo infortunio di Busiello è stato un brutto colpo. Com’è lo stato d’animo della squadra?

“Il suo stop ci ha colpito non poco. Ora dovremo impegnarci anche per lei e raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Sappiamo che lei non mollerà e tornerà più forte di prima”.

Domenica potrete ottenere la matematica qualificazione ai playoff battendo Capri. Che partita sarà?

“Non sarà semplice visto che sull’isola abbiamo sofferto un po’ il loro gioco, ma sicuramente al PalaFusco la storia sarà diversa. Daremo il massimo per vincere e dedicare questo traguardo proprio a Busiello”.

L’appuntamento:

SERIE B: Givova Ladies Scafati-Olimpia Capri P.C. Pecoraro domani 18 marzo ore 16 – PalaFusco via Adriana Angri (SA)