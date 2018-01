Givova Ladies Scafati, si ricomincia con il big match contro Cercola.

Il 2018 comincia subito con una sfida d’alto livello per la Givova Ladies Scafati. Domani al PalaMangano ci sarà lo scontro al vertice contro il Sorriso Azzurro Cercola. Le vesuviane coabitano proprio con la squadra di coach Ottaviano al primo posto e per questo i prossimi 40’ saranno di fondamentale importanza. All’andata capitan Busiello e compagne si imposero con un secondo tempo da urlo. Anche stavolta servirà un’altra prestazione di spessore per riuscire a mantenere la vetta. A presentare l’incontro è Valentina Ottaviani, punto di forza anche dell’under 20.

Come giudica la sua prima parte di stagione a Scafati?

“In questi mesi credo di essere cresciuta su diversi aspetti, cercando di eseguire al meglio quello che il coach chiedeva e che continua a chiedere in ogni allenamento o partita. Sono felice di come stiano andando le cose, c’è ancora tanto su cui lavorare ma bisogna continuare così”.

Vi aspettavate di poter essere così in alto anche con l’under 20?

“E’ stata una sorpresa anche per noi. Si è creata una certa armonia tra le cosiddette “piccole”, che ci ha portate a vincere anche partite determinanti”.

Domani big match contro Cercola. Come state preparando la sfida?

“Sicuramente la partita sarà molto importante. Stiamo lavorando da inizio settimana in modo da poter arrivare pronte per affrontare la sfida contro Cercola. Speriamo di riuscire a fare bene”.

Ecco tutti gli appuntamenti:

SERIE B: Givova Ladies Scafati- Sorriso Azzurro Cercola domani 13 gennaio ore 18,30 – PalaMangano via della Gloria Scafati (SA)