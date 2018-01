La Free Basketball asd comunica che l’atleta Barbara Negri lascia la squadra a causa di un lungo viaggio lavorativo.

Così come un anno fa a Catania, l’ala costiera ci saluta con una prestazione eccezionale contro Ruggi Salerno.

Il presidente Antonio Prete e lo staff tutto ringraziano Barbara Negri per l’impegno profuso da inizio stagione e le fanno il più grosso in bocca al lupo per il suo cammino professionale, con la speranza di poterla riabbracciare al più presto.