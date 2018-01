Givova Ladies, risolto rapporto con Federica Scala.

La Free Basketball asd comunica di aver concluso il rapporto sportivo con l’atleta Federica Scala. La decisione è stata presa da coach Nicola Ottaviano per questioni esclusivamente tecniche. Per tale motivo la società precisa che la giocatrice sarà seguita attivamente per tutte le cure previste dal suo infortunio.

Il presidente Antonio Prete e tutto lo staff ci tengono a ringraziare Federica Scala per l’impegno profuso in questi 4 anni di permanenza a Scafati nei quali ha ricoperto anche il ruolo di capitano della prima squadra. Inoltre lo scorso 9 aprile è stata lei ad alzare al cielo il trofeo della coppa Campania “Dante Maiorani”, primo storico successo del nostro giovane club.

All’atleta va così il nostro augurio per un futuro ricco di successi in campo sportivo e lavorativo