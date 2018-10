Givova Ladies, prima trasferta stagionale a Marigliano.

Seconda giornata di campionato, in serie B, per la Givova Ladies Free Basketball che affronta la prima trasferta stagionale sul parquet del PalaNapolitano di Marigliano contro la New Cap di John Caruso. Palla a due prevista alle ore 18,30 di domani, domenica 28 ottobre.

Nella struttura di via De Vito è attesa una sfida tra due roster ben allestiti e che hanno esordito con altrettanti successi, il quintetto nero arancio ha battuto Capri al PalaFusco (58-55) mentre le partenopee hanno vinto ad Ariano Irpino (53-44). Conclusa una settimana di allenamenti che ha visto anche affrontarsi le compagini under 18 al PalaFusco, giovedì, con successo mariglianese di misura su una Givova Ladies molto decimata dagli infortuni, a parlarci della gara ci pensa la capitana Valentina Iozzino.

“Sapevamo che la partita contro Capri non era delle più semplici – afferma la numero 4 delle Givova Ladies -, abbiamo giocato con determinazione fino alla fine per ottenere il successo. La mia sensazione è sicuramente positiva perché ho visto da parte di tutte le mie compagne di squadra la voglia di portare a casa due punti e così è stato. C’è ovviamente bisogno di lavorare tanto per riuscire ad amalgamarci sempre di più ma finché c’è la volontà non mi preoccupo affatto. Ora ci tocca un altro impegno importante contro Marigliano, una squadra ben organizzata nella quale ci sono ragazze che giocano da vari anni insieme e, di conseguenza, conoscono i vari movimento in campo, questo è un fattore molto importante ma noi ovviamente arriveremo lì con la nostra solita grinta che mettiamo sempre in ogni partita. Purtroppo la fortuna non è proprio dalla nostra parte in questo periodo poiché abbiamo varie infortunate visto che a Manna, Tinello e Baglieri, si sono aggiunte Sicignano e Di Michele, ma non ci demoralizziamo anzi, ci stiamo allenando con l’intensità giusta per compensare queste assenze importanti. Personalmente sono molto contenta di far parte di questa squadra perché tutte le ragazze hanno sempre voglia di lavorare, di migliorarsi e di fare bene. La loro energia è coinvolgente. Il nostro roster è giovane, per questo motivo penso che abbiamo grandi margini di miglioramento.

Sentite le parole della nostra capitana, la palla a spicchi passa al coach: “Siamo reduci da un periodo un po’ sfortunato, abbiamo più della metà delle ragazze ferme al box ma questo non deve darci nessun alibi o giustificazione. Siamo pronti a scendere in campo contro Marigliano e aggiungo che mi dispiace aver saputo dell’espulsione con conseguente squalifica di Lucia Di Cuonzolo, perché quando scendiamo in campo speriamo di farlo sempre contro formazioni al completo per poter testare al meglio le mie atlete, partita dopo partita. La New Cap ha ottime giocatrici come Minadeo e Gammella, contro di loro non possiamo mai permetterci distrazioni, dobbiamo scendere in campo con l’atteggiamento giusto, attaccare e difendere con forza e coraggio. Mi aspetto dalle mie tanto sacrificio e voglia di aiutarsi tra loro, sono convinto che non mi deluderanno”.

Le atlete del roster mariglianese sono: Fabiana Fedele, 23 punti all’esordio ad Ariano Irpino con 9/18 al tiro, Francesca Minadeo (15 punti alla prima), Ilaria Ugon, Ilaria Iorio, Federica Iacovelli, Raffaella Esposito, Antonia Merola, Sara Sollitto, Chiara Manganiello e Giordana Bonavolontà. Mancherà la squalificata Lucia Di Cuonzolo.

Arbitri del match saranno i signori Giovanni Ruotolo di Somma Vesuviana e Giuseppe Massimiliano Del Gaudio di Massa di Somma. La partita sarà trasmessa in diretta Facebook sulla nostra pagina ufficiale Free Basketball.