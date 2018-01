Givova Ladies, le ragazze della Under 20 seconde in regular season.

Con la vittoria sull’Olimpia Capri (57-49), la Givova Ladies Scafati ha concluso al secondo posto la regular season dell’under 20. Un traguardo tanto importante quanto inaspettato per il quintetto guidato da coach Nicola Ottaviano, che ha sorpreso tutti a suon di prestazioni maiuscole.

Capitan Sicignano e compagne sono state capaci di battere d’autorità per ben due volte Salerno Basket ’92, sfiorando anche il colpaccio tra le mura amiche contro le campionesse d’Italia di Battipaglia.

A partire da lunedì 22 gennaio prenderà il via la fase a orologio. Quattro impegni per decretare la classifica finale, prima di pensare seriamente allo spareggio che si terrà in Lazio (con sede da definire) il prossimo 5 marzo.

Attualmente la Givova Ladies Scafati dovrebbe affrontare Sardegna 2, posto ora occupato dalla Virtus Cagliari. In caso dovesse finire terza ci sarà, invece, da scontrarsi contro Civitanova Marche. Una sfida secca, che porterà la vincitrice a giocarsi la fase interzonale che si terrà dal 12 al 14 marzo in sede da definire.

Di seguito ecco il calendario della prossima fase a orologio.

Juve Caserta Academy-Givova Ladies Scafati 22/01 ore 20

Givova Ladies Scafati-Vomero Basket Napoli 29/01 ore 20,15

Givova Ladies Scafati-Salerno Basket ’92 5/02 ore 20,15

Treofan Battipaglia-Givova Ladies Scafati 12/02 ore 20,30