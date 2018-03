Givova Ladies, gara interna contro Castellammare.

Parte cruciale della stagione per la Givova Ladies Scafati. Il sodalizio del presidente Antonio Prete sarà atteso da due importanti incontri sia in campo senior che in quello giovanile. Domani al PalaFusco, per la prima assoluto in campionato, arriverà il Basket Femminile Stabia, attuale terza forza del campionato. Poi sarà il turno dell’under 20 che a Roma giocherà lo spareggio contro la Virtus Cagliari. Protagonista di entrambi gli incontri sarà Marilù Sapienza, elemento essenziale per coach Ottaviano sotto le plance.

Si sta rivelando un punto di riferimento importante per prima squadra e giovanili. E’ soddisfatta della sua stagione finora?

“Sono contenta, ma sono troppi gli impegni da affrontare e devo continuare a fare del mio meglio, per dare un contributo alla squadra. Ci stiamo avvicinando alla fine della stagione e bisogna rimanere concentrati e puntare dritti agli obiettivi”.

Sabato partita cruciale contro Castellammare. Quanta voglia c’è di riscattare il ko di qualche settimana fa?

“La sconfitta di un solo punto ha lasciato l’amaro in bocca a tutti noi. Quando si perdono queste partite fa tanto male, ma noi siamo unite. Abbiamo la giusta forza di rialzarci ed entrare in campo come abbiamo sempre fatto: forti e concentrate”.

Occhio anche alla sfida di lunedì contro la Virtus Cagliari. Che partita sarà?

“Abbiamo dato tutto per arrivare fino a qui, andando forse anche contro i pronostici. Non abbiamo pensato neanche per un attimo di mollare e sicuramente adesso la voglia di qualificarci all’interzona è tanta. Sono fiduciosa, ma sarà fondamentale partire con la testa giusta”.

Ecco tutti gli appuntamenti:

SERIE B: Givova Ladies Scafati-Basket Femminile Stabia domani 3 marzo ore 20,45 – PalaFusco via Adriana Angri (SA)

UNDER 20: Givova Ladies Scafati- Virtus Basket Cagliari lunedì 5 marzo ore 14,45 – Tellene Carpoint Arena via Claudio Villa Roma