Givova Ladies battono Ariano e puntano al primato in classifica.

Testacoda vincente per la Givova Ladies Scafati, che batte senza problemi (54-86) la Farmacia del Tricolle Ariano Irpino.

Inizio subito sfavillante per la capolista, che scrive un break di 8-0 con Čičić in evidenza. Le locali tentano di rimanere agganciate alla gara con i canestri di D’Avanzo (9-15), ma è tutto inutile. Scibelli domina il pitturato e assieme a Sapienza trascina la sua squadra sul + 8 (14-22) alla fine del primo quarto. Nei secondi dieci giri di lancetta la musica non cambia. Scafati comanda bene il ritmo della gara, con Ariano che ricuce solo per un attimo fino al -5 (21-26) con Cossa. Poi è ancora la straripante Scibelli, assieme a Čičić, a sigillare il punteggio sul 27-36.

Alla ripresa delle ostilità Cossa suona nuovamente la carica per le sue e riduce il gap a un possesso di distanza (33-36). Ma Scafati non si scompone e rimette subito la situazione a proprio favore con le triple di Porcu e Iozzino e la dominanza a rimbalzo di Sapienza e Scibelli (33-46). Ariano, stavolta, non riesce a rimanere in linea di galleggiamento con Cossa e va sotto di 12 (40-52) prima dell’ultima frazione. Nei quarti dieci giri di lancetta non c’è più storia. La Givova Ladies straripa con Iozzino, una positiva Porcu e Čičić, vincendo con un distacco ancor più rotondo.

Questo il commento a fine gara del capitano Annalisa Busiello, sempre pronta a sostenere le proprie compagne. “Siamo scese in campo concentrate, nonostante la matematica qualificazione ai playoff. Abbiamo lavorato per l’intera durata del match senza mai guardare il risultato e seguendo le indicazioni del coach sia in attacco, che in difesa. Bisogna continuare su questa strada e pensare a ciò che ci aspetterà nella fase interregionale”.

Ora testa al big match contro il Sorriso Azzurro Cercola del prossimo 7 aprile al PalaFusco, nel quale si deciderà la testa di serie campana numero 1 nei playoff nazionali.

Farmacia del Tricolle Ariano Irpino-Givova Ladies Scafati 54-86

Farmacia del Tricolle Ariano Irpino: Frascolla 5, B. Cifaldi 6, Laterza 3, I. Cifaldi, Cossa 21, Melito n.e., Ndiaye 4, Buglione 3, Pastore, D’Avanzo 12. All. Paparo

Givova Ladies Scafati: Sicignano, Iozzino 14, Porcu 10, Sapienza 14, Ottaviani 2, Scibelli 25, Čičić 21, Baglieri, Ceccardi n.e.. All. Ottaviano

Arbitri: Santoro e Marino di Caserta

Parziali: 14-22, 27-36, 40-52