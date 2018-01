Givova Ladies, arriva Sorrento.

Sfida ricca di insidie per la Givova Ladies Scafati, che domani pomeriggio al PalaMangano ospiterà la Hertz Sorrento. Coach Ottaviano si troverà ad avere a disposizione un roster decimato per via di varie assenze. Detto in settimana della partenza per motivi di lavoro di Negri, mancherà ancora per infortunio Scibelli alla quale si è aggiunta anche Falanga per problemi personali. Malgrado tutto capitan Busiello e compagne si sono allenate con grande concentrazione. A confermare il morale alto della truppa è Sharon Baglieri. La più piccola del gruppo, classe 2000, parla a tutto tondo del periodo, che sta attraversando la Givova Ladies.

Dopo un periodo di stop per infortunio è tornata in campo. Come giudica finora la sua esperienza a Scafati?

“Stare ferma per tutto questo tempo, non è stato affatto facile, ma devo ringraziare lo staff per averm rimesso in campo il prima possibile. Posso essere solo che felice di aver scelto questa società, nella quale tutti sono pronti ad aiutarci se abbiamo bisogno”.

State facendo strada anche con l’under 20. Siete concentrate per questa seconda parte di stagione?

“Siamo sempre cariche a giocare partita per partita e lavoriamo ogni giorno per arrivare alla fase più importante nel migliore dei modi”.

Sabato sfida difficile contro Sorrento per via di assenze e infortuni. Che match si aspetta?

“Domani ci aspetta un incontro da non sottovalutare dato che purtroppo in questo periodo la squadra non è al completo, ma siamo sempre pronte a dare il massimo e scendere in campo per portare a casa la vittoria”.

Ecco tutti gli appuntamenti:

SERIE B: Givova Ladies Scafati- Hertz Polisportiva Sorrento domani 27 gennaio ore 17,45 – PalaMangano via della Gloria Scafati (SA)

UNDER 20: Givova Ladies Scafati- Vomero Basket Napoli lunedì 29 gennaio ore 20,15 – PalAnardi via della Resistenza 6 Scafati (SA)