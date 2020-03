Giviva Scafati, si torna sul parquet, al Pala Mangano a porte chiuse arriva Latina.

Dopo la pausa dettata dall’emergenza CoronaVirus, che ha rinviato a data da destinarsi anche le Final Eight di Coppia Italia di serie A2, la F.I.P., in seguito al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dello scorso 04/03/2020, ha optato per la ripresa di tutti i campionati nazionali, le cui gare però saranno disputate, a porte chiuse, vale a dire senza la presenza del pubblico, ma solo degli atleti delle società e dei rispettivi membri dello staff.

Il campionato di serie A2 riprende con la disputa dell’ultimo turno di stagione regolare, che, come da calendario, vede la Givova Scafati impegnata domenica, alle ore 18:00, tra le mura amiche del PalaMangano contro la Benacquista Latina. Entrambe le contendenti hanno ancora tutte le chance di qualificarsi ai playoff, grazie alle gare della successiva fase ad orologio e si affronteranno quindi a viso aperto per far propria la posta in palio.

La Givova Scafati farà esordire ufficialmente l’ultimo arrivato Warner, che in queste settimane ha avuto modo di integrarsi al meglio nello spogliatoio con i nuovi compagni e negli schemi di coach Perdichizzi. Ma potrebbe fare ancora a meno di Portannese (in maglia Latina nel 2015, in serie A2 Silver), sul cui impiego in campo deciderà lo staff sanitario solo a ridosso della palla a due.

La Benacquista Latina, che ha anch’essa recentemente inserito nel roster la guardia Gaines, statunitense che ha già esordito in maglia pontina nella precedente gara contro Tortona, gode di un roster composto da ottimi atleti come il centro Ancellotti (12 punti e 7 rimbalzi di media), l’ala grande Moore (11,8 punti di media) e l’ala piccola Musso (11,2 punti e 3,6 assist di media), a cui si aggiungono l’esperto Raucci (guardia), il solido Bolpin (guardia), l’ex di turno Romeo (playmaker) ed i promettenti Cassese (playmaker) e Di Pizzo (centro). In panchina nerazzurra, siede infine una vecchia conoscenza della pallacanestro scafatese, quel Franco Gramenzi che ha allenato sulle sponde del fiume Sarno in ben tre occasioni (stagione 1997/1998 in serie B2, ottenendo la promozione in serie B1; stagione 2004/2005 in serie A2, raggiungendo la semifinale playoff e la finale di Coppa Italia di categoria; stagione 2008/2009 in Legadue).

Dichiarazione dell’assistente allenatore Sergio Luise: «Veniamo da un periodo anomalo, nel quale ci siamo allenati senza sapere in quale giorno saremmo scesi in campo per una gara ufficiale. Abbiamo cercato di mettere benzina nel motore ed aggiustare le situazioni tecnico tattiche, oltre ad inserire nei nostri giochi il nuovo playmaker Warner. Domenica finalmente si ritorna a fare sul serio, per affrontare una squadra come Latina, dove la mano dell’allenatore è più che evidente. I nostri prossimi avversari hanno vissuto finora una stagione un po’ tribolata con avvicendamenti vari, tra cui gli stranieri, ma è una squadra che gioca comunque di sistema, con un gioco che tende a coinvolgere tutti i giocatori del proprio roster, dove l’inserimento di Gaines hanno dato loro un leader importante».

Dichiarazione del playmaker Claudio Tommasini: «Non sarà una partita facile, perché affrontiamo domenica una squadra reduce da qualche difficoltà, proprio come noi. Non potremo godere neppure del supporto del nostro pubblico e quindi ci toccherà lavorare tanto e sodo per riuscire ad imporci. Vista come è andata la partita di andata, che vincemmo con un tiro allo scadere, verranno sicuramente a Scafati col dente avvelenato e cercheranno di riscattarsi. Hanno cambiato alcuni elementi nel roster rispetto alla gara d’andata, in particolare Gaines, che è un giocatore di primissimo livello».

La sfida, come detto, sarà giocata a porte chiuse, ma sarà comunque trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP Pass”). Sarà inoltre possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso la pagina Facebook ufficiale del club e gli altri canali social (Instagram, Twitter e Telegram). Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nel giorno di martedì (ore 20:45) e di mercoledì (ore 15:00).