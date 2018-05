Giro d’Italia, gran lavoro della Polizia Municipale di Salerno.

Imponenti i servizi di viabilità previsti dal Comando di Polizia Municipale di Salerno in occasione del passaggio della carovana rosa in città.

In tutto 90 tra agenti e ufficiali della Polizia locale e circa 85 tra volontari appartenenti a diverse associazioni. Tra queste Gruppo 80, Protezione Civile Comune di Salerno, Humanitas, Strade sicure, Croce Bianca che insieme agli agenti della Polizia Municipale hanno presidiato tutti i varchi e gli accessi della città facendo in modo che il 101esimo Giro d’Italia attraversasse le strade cittadine in assoluta sicurezza.

Il lavoro della Municipale è iniziato di buon mattino quando circa 80 agenti hanno provveduto agli sgomberi delle strade interessate dalla tappa.

Il tutto con l’ausilio di Salerno Mobilità che ha garantito – oltre ai servizi di rimozione dei veicoli- anche quello di informazione ai residenti delle vie interessate dalla corsa.

La riuscita della manifestazione ha visto la fattiva collaborazione dei cittadini i quali hanno accolto gli inviti diramati già nei giorni precedenti della polizia municipale e delle associazioni volontarie a non sostare nelle zone interessate e a non transitare per la durata della manifestazione.