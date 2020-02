Ginnastica Salerno sul podio del Campionato Nazionale.

Brillano le due squadre salernitana di Serie A1 di Ginnastica Salerno ad Ancona, nella seconda tappa del Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica.

La formazione femminile neopromossa in Serie A1 raggiunge il podio di bronzo e porta a casa un punteggio di 154.400 punti. Le atlete così conquistano la loro prima vittoria, nella massima categoria, piazzandosi al terzo posto grazie alle prestazioni del capitano Emily Armi, Giulia Paglia, Giulia Leone, Elisa Agosti e Giulia Pizza che hanno ben supportato la fuoriclasse russa Tatiana Nabieva, sbalorditiva al volteggio e alle parallele.

Per la seconda volta consecutiva, invece, replicando il successo di Firenze, raggiungono il podio in seconda posizione la squadra maschile, Campione d’Italia in carica, asserragliata dalle formazioni competitor pronte a tutto per strappare il titolo ai salernitani.

Ginnastica Salerno sale sul secondo gradino del podio ad Ancona con il totale di 236,700 punti. Il club formato da Tommaso De Vecchis, Gianmarco Di Cerbo, Salvatore Maresca, Carlo Salcedo e Iurii Busse fa eco, dunque, al bel risultato delle compagne.

Attesa la terza tappa, che si svolgerà al Pala Vesuvio di Napoli – già teatro del successo delle recenti Universiadi – il prossimo 13 e 14 marzo. Al termine della sessione regolare, le prime sei squadre classificate accederanno alla Final Six dove verrà messo in palio lo scudetto.