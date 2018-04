Ginnastica, Salerno nella Top 10 di Ritmica.

Impresa riuscita alla ritmica salernitana di entrare nella top ten dei campionati italiani individuali Gold junior e senior della Federazione Ginnastica d’Italia svoltisi a Forlì. La senior 2 Zhenina Trashlieva Stefanova, di Evoluzione Danza Angri presieduta da Colomba Cavaliere, si è piazzata al 10° posto della classifica generale con il totale di 35,55 La vicecampionessa Interregionale Sud, guidata in pedana da Rositsa Ivanova si è resa protagonista, fra le altre, di un’eccellente prova al cerchio dove con 14,25 ha ottenuto 6° punteggio della manifestazione.

Nelle senior 2 si è difesa bene anche Berenice Attardi, della Poseidon Salerno di Daniela Rinaldi, 14^ classificata con il totale di 33.25. La ginnasta granata ha fatto registrare la sua migliore prestazione alle clavette con il 10° punteggio di 11.85.

28° posto per la sua compagna di squadra Anna Raffaela Tucci nelle Junior 3, 29° per Alessia Cuorvo della Veseva Torre del Greco di Leonilde Balzano nelle Junior 2 e per Serena La Brocca dell’Arbostella 89 Salerno di Rosaria Fiumara nelle Senior 1. 33° posto, infine, per Elena D’Esposito della Ginnastica Sorrento di Pia Cuomo nelle Junior 2.