Ginnastica Salerno miete successi nazionali in campo maschile e femminile.

La Ginnastica Salerno, neo promossa in Serie A è riuscita in un’impresa senza precedenti aggiudicandosi la prima prova della massima serie maschile 2018 della Federazione Ginnastica d’Italia. All’Arezzo Fiere e Congressi, Nicola Bartolini, Tommaso De Vecchis, Salvatore Maresca, Simone Stanzione, Valerio Darino ed il croato Filip Ude (tutti nella foto), guidati da Serguei Oudalov con il totale di 160.700 hanno preceduto i campioni uscenti della Spes Mestre fermi a quota 159.80, per la gioia della presidente del sodalizio salernitano, Juliana Sulce.

Ottimo l’8° posto su 24 partecipanti con punti 152,850 del C.G.A. Stabia Castellammare di Angelo Radmilovic che, con il ritorno alle gare di Giancarlo Polini dopo l’infortunio e l’ingaggio di Ilya Kibartas e Andrea Vergani, ha rafforzato la squadra composta da Biagio Barbato, Francesco Schettino e Giuseppe Cascone. Un risultato, questo aretino, che, se confermato al termine delle tre prove di campionato, sancirebbe la permanenza storica di due squadre campane nella massima serie maschile 2019 riservata, appunto, solo alle prime otto classificate.

Ma nella kermesse aretina la Ginnastica Salerno si è concessa il bis andando a vincere, con il totale di 140.216, anche la prima prova di Serie B femminile, schierando in pedana Emily Armi, Rebecca Dotti, Giulia Paglia, Ilaria Tini, Vittoria De Filippi e Andrea Noemi Toscano. La squadra di Alessandra Di Giacomo ha messo, così, una serie ipoteca sulla promozione in Serie B1 2019, riservata alle prime tre classificate.

In campo maschile, buono il 6° posto con punti 139,15 del Cag Napoli di Massimiliano Villapiano. Eduardo Martano, Manlio Massaro, Luciano Tartaglione, Giovanni Francescon, Emidio Della Pietra e Dario Nunziante potranno aspirare alla promozione in B1 solo migliorando al cavallo con maniglie, diversamente dovranno guardarsi alle spalle per conservare un posto in Serie B2 nel prossimo anno. Appuntamento per tutti alla 2^ prova dei campionati di Serie A e B, in programma il 5 maggio al Forum di Assago (MI).