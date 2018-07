Ginnastica, Maresca argento agli anelli negli Assoluti.

Ottimi risultati per la Campania nei Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica Artistica maschile svoltisi alla Play Hall di Riccione, con l’organizzazione molto ben curata dalla locale società Ginnastica Riccione. Tre gli atleti giunti nelle finali agli attrezzi, Salvatore Maresca e Tommaso De Vecchis della Ginnastica Salerno di Serguei Oudalov, e Eduardo Martano della Ginnastica Campania 2000 Napoli di Salvatore Galasso. Una vera impresa quella di Maresca (primo in alto a sinistra guardando la foto) che ha ribadito il 2° gradino del podio dello scorso anno agli anelli, con punti 14.20, alle spalle del fuoriclasse Marco Lodadio accreditato di punti 14.90. Nello stesso attrezzo in finale anche Martano che, con punti 13.55, è giunto al 6° posto. Tommaso de Vecchis, in forza alla Ginnastica Salerno, dopo il 5° posto nella classifica all around si è dovuto accontentare, invece, di chiudere la classifica alle parallele all’8° posto, vanificando il 2° punteggio assoluto ottenuto nelle qualifiche. Presenze qualificate campane nel corpo giudicante con l’internazionale Massimiliano Villapiano ed il nazionale Antonio Scardapane.

A premiare i campioni assoluti 2018 è stato il vicepresidente nazionale Rosario Pitton, nella circostanza delegato del Presidente federale Gherardo Tecchi, affiancato a turno per completare i podi tricolori dalla Sindaca di Riccione, Renata Tosi, dal Presidente della società organizzatrice, Francesco Poésio e dal Responsabile delle squadre nazionali Maurizio Allievi.