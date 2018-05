Ginnastica, buona prova di Francesca Pia Marzano della Juvenilia Cava nei nazionali allieve gold di Ritmica.

di Rosario Pitton

Al Palazzetto dello Sport “Giovanni Paolo II” di Pescara si sono disputati i campionati italiani di ritmica allieve Gold della Federazione Ginnastica d’Italia.Quattro le categorie scese in pedana suddivise per fasce di età, A1 2009/2010, A2 2008, A3 2007, A4 2006, con il programma imperniato sui piccoli attrezzi. Buono il 13° posto nelle A3 di Francescapia Pollio della Gymacademy Ritmica Sorrento di Federica Gaudenzi con il totale di punti 38,75 ed un ottimo 10,70 al corpo libero che le è valso l’8° posto nella classifica all’attrezzo. L’atleta sorrentina ha completato la gara con l’esercizio con la palla al quale sono state ammesse solo le ginnaste della prima metà della classifica generale. 25° posto per l’altra atleta campana in gara nelle A2 Francesca Pia Marzano, della Juvenilia Cava dè Tirreni di Raffaella Cammarota, espressasi a buoni livelli nell’esercizio con la fune. Entrambe erano approdate alla competizione tricolore in terra abruzzese dopo aver superato le qualifiche interregionali Sud salendo sul podio ad Angri. Un risultato incoraggiante che può servire da sprone per il folto gruppo di baby ginnaste che sta emergendo nell’attività Gold.