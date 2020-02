Genea Lanzara, sconfitta indolore a Capua, rregular season chiusa al primo posto.

La Genea Lanzara inciampa in una sconfitta nell’ ultima giornata di Regular Season del campionato interregionale di Serie B maschile di pallamano. Sul campo dell’ Endas Capua i ragazzi allenati da Nikola Manojlovic hanno rimediato un passivo finale di 29-24 consentendo ai padroni di casa di rinforzare la terza posizione in classifica.

Capitan Giordano e compagni hanno dovuto fare i conti con la classica ‘giornata no’, entrando in campo contratti ed anche nervosi, non riuscendo ad impostare il gioco visto nelle occasioni precedenti. Gli errori al tiro ed i possessi palla persi hanno inevitabilmente favorito la formazione di casa, brava a non fallire dal proprio canto le occasioni presentatesi nel corso dei sessanta minuti di gioco. Nel primo tempo le squadre viaggiano sulla stessa lunghezza d’ onda, con la parità che si mantiene sino al 13-13 quando nel finale due segnature dell’ Endas chiudono il primo parziale sul 15-13. Nella ripresa partono meglio i padroni di casa, che trovano l’ allungo sul 23-18 con lo scarto di reti che si protrarrà sino al 29-24.

“ E’ una partita da cancellare immediatamente – dichiara Domenico Sica, presidente della Genea Lanzara – la prestazione offerta dai ragazzi è lontana dal nostro reale potenziale. Tanti fattori messi insieme hanno portato a questa sconfitta inaspettata, visto anche il risultato finale dell’ andata. Bisogna analizzare ciò che non è andato ma non farne un dramma ed andare avanti ancor più motivati e concentrati, perché ci aspettano questi ultimi mesi intensi al termine dei quali tireremo le somme. Ora, passo dopo passo, guardiamo avanti ponendo attenzione ai campionati giovanili ed all’ ultima fase della Serie B, ovvero quella ad orologio”.

Nonostante la sconfitta, la Genea Lanzara chiude la stagione regolare in prima posizione ed avrà il vantaggio, nella fase ad orologio, di ospitare tra le mura amiche della Palestra Palumbo le compagini che si posizioneranno al secondo, terzo e quarto posto in classifica facendo visita, invece, alla quinta e sesta classificata del raggruppamento. Ancora da stabilire l’ inizio dell’ ultima fase, con la Genea Lanzara che aprirà comunque l’ ultimo atto della stagione, in trasferta, sul campo della formazione quinta classificata.

SERIE B. ENDAS CAPUA – GENEA LANZARA 29 : 24

GENEA LANZARA: Avallone 1, Biraglia, Castaño, Di Giuseppe, Fiorillo 1, Giarletta, Giordano, Lopez, Manojlovic 5, Milano C. 6, Milano A. 2, Navarro 2, Petito 6, Senatore 1, Vitiello. All: Manojlovic