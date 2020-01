Genea Handball Lanzara, gara interna contro il New Capua.

La Genea Lanzara ritorna a giocare tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo. Ospite della compagine guidata da Nikola Manojlovic sarà il New Capua nel match in programma Sabato 25 Gennaio alle ore 19. I salernitani sono reduci dalla trasferta in quel di Civitavecchia, archiviata positivamente col finale di 18-26, e si stanno preparando al meglio per affrontare la formazione del tecnico Di Lella.

Nel mentre, la Genea Lanzara è scesa in campo per ben due volte, consecutivamente ed in trasferta, con la compagine Under 19 che ha ottenuto due bei successi contro Atellana e Gaeta, dunque per i salernitani si presentano alcuni giorni senza gare per rifiatare e concentrarsi al meglio per i prossimi appuntamenti. La compagine del New Capua viene dal pareggio esterno nel derby con l’ Endas Capua, all’ andata la Genea Lanzara si impose in trasferta col punteggio di 27 – 33.

“ Ogni gara è fondamentale per i nostri ragazzi – dichiara Domenico Sica, presidente della Genea Lanzara – per il semplice fatto che ognuno di loro ha bisogno di giocare, avere minutaggio ed accumulare esperienza in un campionato Senior. Parliamo, difatti, di un gruppo giovanissimo e che di settimana in settimana è chiamato ad affrontare anche gli impegni dei campionati giovanili. Il nostro obiettivo principale resta la crescita del gruppo, migliorarsi dal punto di vista organizzativo e societario gettando nel frattempo le basi per la prossima stagione. Viviamo serenamente ogni gara senza particolari assilli.

Per quanto visto all’ andata, Sabato affronteremo una squadra ostica e che può contare, anche anagraficamente parlando, su giocatori più grandi ed esperti. Come sempre, noi faremo la nostra gara, mostrando la nostra pallamano e cercando di mettere in pratica quanto viene provato giorno dopo giorno in allenamento. I ragazzi crescono a vista d’occhio seguendo le indicazioni del tecnico Manojlovic, sono certo che faranno del loro meglio per conquistare l’ intera posta in palio ”.

Il programma della giornata prevede soltanto il match tra Atellana ed Endas Capua. La gara tra Valentino Ferrara e Flavioni, difatti, è stata già disputata nell’ anticipo di Dicembre ed ha visto le squadre impattare sul 28-28.