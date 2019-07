facciAMOsquadra dal 1969. Unisciti a Noi! Parte la campagna abbonamenti della Givova Scafati.

La Givova Scafati ufficializza la campagna abbonamenti 2019/2020, denominata #facciAMOsquadra, caratterizzata da tante ed interessanti novità, nonché prezzi calmierati, che tutelano in particolare i vecchi abbonati, le famiglie dei ragazzi iscritti alle società satellite e chi si tessera tempestivamente.

Con l’abbonamento sarà possibile prendere parte a tutte le gare interne di SuperCoppa LNP, alle tredici di stagione regolare e alle tre della fase ad orologio.

Le tessere sono nominali e non cedibili: all’ingresso del PalaMangano, il personale addetto alla sicurezza, richiederà un valido documento di identità con fototessera di riconoscimento, al fine di verificare la corrispondenza tra il titolare della tessera di abbonamento ed il detentore della medesima; nel caso in cui non vi sia tale corrispondenza, la tessera sarà ritirata dagli addetti alla sicurezza e depositata presso gli uffici del PalaMangano, con conseguente impossibilità del detentore della stessa di poter accedere nella struttura con tale titolo di ingresso, che il Club si riserva il diritto di ritirare e/o bloccare per l’intersa stagione in corso. Infine, in caso di furto o smarrimento della tessera di abbonamento, in nessun caso il Club potrà fornire un duplicato della medesima.

La prima fase della campagna abbonamenti inizia oggi 26 luglio e termina il giorno 10 agosto (tessere prenotabili presso gli uffici del PalaMangano dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00), con uno sconto del 10% rivolto a tutti gli interessati e addirittura del 20% agli abbonati della passata stagione (tifoso +), mentre le famiglie dei ragazzi iscritti alle società satellite (big family) potranno prenotare la tessera addirittura col 50% di sconto.

Si evidenzia che l’abbonamento “ridotto” è riferito ai nati dal 01/01/2003 al 01/01/2006 (13 – 16 anni), mentre tutti i bambini dai 12 anni in giù potranno gratuitamente accedere al PalaMangano .

PREZZI ABBONAMENTI FASE 1 26 Luglio – 10 Agosto

INTERO RIDOTTO TIFOSO + BIG FAMILY

-10% -10% -20% -50%

GRADINATA LAMANNA 105,00 € 55,00 € 90,00 € 60,00 €

TRIBUNA LATERALE A-C 160,00 € 80,00 € 140,00 € 80,00 €

TRIBUNA CENTRALE B 170,00 € 85,00 € 150,00 € 85,00 €

TRIBUNA PREMIUM D-E 270,00 € X X X

Nella seconda fase della campagna abbonamenti (dall’11 agosto all’11 settembre, giorno dell’esordio interno in SuperCoppa LNP) saranno comunque conservate delle sostanziali agevolazioni in favore dei vecchi abbonati (tifoso +) e delle famiglie dei ragazzi iscritti alle società satellite (big family), che potranno godere rispettivamente di uno sconto del 15% e del 40% sull’acquisto di ogni singola tessera.

PREZZI ABBONAMENTI

INTERO RIDOTTO TIFOSO + BIG FAMILY

-15% -40%

GRADINATA LAMANNA 115,00 € 60,00 € 100,00 € 65,00 €

TRIBUNA LATERALE A-C 175,00 € 90,00 € 150,00 € 105,00 €

TRIBUNA CENTRALE B 190,00 € 95,00 € 160,00 € 115,00 €

TRIBUNA PREMIUM D-E 300,00 € X 255,00 € X

PARTERRE ( SOCIO SOSTENITORE) 500,00 €

Infine, si rendono noti anche i prezzi dei biglietti di ogni singolo incontro casalingo della stagione regolare e della fase ad orologio, mentre per le prime due gare casalinghe di SuperCoppa LNP dei giorni 11 e 15 settembre sarà realizzato un unico biglietto, valido per entrambe le partite, al costo unitario di € 10,00, valido per tutti i settori (parterre escluso).

PREZZI SINGOLI INGRESSI SS 2019-2020

INTERO RIDOTTO BIG FAMILY + ASSOCIAZIONI

GRADINATA LAMANNA 10,00 € 5,00 € 4,00 €

TRIBUNA LATERALE A-C 15,00 € 7,50 €

TRIBUNA CENTRALE B 18,00 € 9,00 € X

TRIBUNA PREMIUM D-E 20,00 € X

Dichiarazione della responsabile marketing Maria Grazia Coppola: «Fare squadra, in qualsiasi attività e contesto, significa entrare a far parte di un gruppo coeso e, nei gruppi, le persone interagiscono e si influenzano reciprocamente. E’ proprio questo il senso e lo spirito di questa campagna abbonamenti.

Vogliamo che i tifosi siano parte fondamentale di un vero e proprio di gruppo di lavoro, fatto di coesioni e soprattutto di interazioni, di influenze positive. Tante volte quella ‘squadra’ sugli spalti è capace di influenzare la partita, di farci vincere autentiche battaglie, di caricare i giocatori ed emozionarli, essendo appunto tutt’uno con chi la partita la vive sul parquet. Ci saranno due fasi in questa campagna abbonamenti, nelle quali abbiamo messo al centro i nostri tifosi affezionati, i vecchi abbonati, e i genitori dei ragazzi iscritti alle nostre

società satellite, questo perché siamo dell’idea che sin da piccoli è fondamentale capire il senso della parola ‘squadra’ e vogliamo così incentivare i genitori a portare al palazzetto i più piccoli. Anche in questo caso lo abbiamo fatto con tariffe extra vantaggiose. Ci aspettiamo una stagione ricca di emozioni: SuperCoppa LNP, regular season e tre giornate di fase ad orologio, per un totale di almeno 21 gare casalinghe che vogliamo condividere sin dall’inizio con i nostri appassionati. Ci tengo a sottolineare ‘sin dall’inizio’, perché per i nostri

abbonati le partite di SuperCoppa LNP saranno gratuite, quindi mi aspetto un gran numero di abbonati in tempi record, entro l’11 settembre, giorno della prima gara casalinga».

Il video promozionale della campagna abbonamenti 2019/2020 #facciAMOsquadra è stato realizzato dal videomaker John De Rosa, a cui la società rivolge un sincero ringraziamento per l’impegno, la dedizione e l’ottima opera professionale svolta. Si ringraziano poi tutti i tifosi e i ragazzi che hanno collaborato alle riprese, ovvero Andrea Esposito, Luca Di Palma, Giulia Coppola, il piccolo Vincenzo, Umberto Sorrentino, Carmine Zavota, Francesco Saulle e gli sponsor “Il campione” e “Studio dentistico Verrusio”.