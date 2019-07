EHF Cup, la Jomi Salerno sfida le romene dello S.C.M. Craiova.

Le campionesse d’Italia della Jomi Salerno rappresenteranno l’Italia nell’Ehf Cup Femminile. Match d’andata in programma il 7/8 settembre mentre la sfida di ritorno si disputerà la settimana successiva (14/15 settembre). Intanto a Vienna, sono stati effettuati i sorteggi della manifestazione continentale: capitan Napoletano e compagne affronteranno le rumene del Craiova nel primo turno della competizione internazionale. Lo Sport Club Municipal Craiova, comunemente indicato come S.C.M. Craiova gioca nella National League, massima serie della pallamano femminile rumena. Istituito in seguito alla decisione del Consiglio locale del comune di Craiova n. 420 del 31.10.2006 lo Sport Club Municipal Craiova nel febbraio 2007 ha iniziato a muovere i primi passi nel campo della pallamano. Nella stagione 2009/2010 ha ottenuto la promozione nella divisione A. Lo S.C.M. Craiova disputa le proprie gare interne alla Polivalente Hall, una delle arene sportive più nuove ed importanti della Romania. L’impianto ha una capienza di 4215 posti. Prima della costruzione della Polivalente Hall lo S.C.M. Craiova ha disputato le proprie gare interne presso il Palazzetto dello Sport di Filiasi, capace di ospitare 250 spettatori. Lo S.C.M. Craiova ha vinto la Coppa EHF nel 2018.