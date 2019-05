Difficile trasferta nella capitale contro la Roma 2007 Arvalia per la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno.

Sabato pomeriggio alla piscina del Foro Italico alle ore 15,00, la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno affronterà in trasferta la Roma 2007 Arvalia, nella sfida valevole per la 19° giornata del campionato di serie A2 maschile di pallanuoto.

I capitolini nel girone di andata imposero il pari ai giallorossi alla Vitale, un motivo in più per gli uomini di mister Citro per fare bella figura all’ombra dei Fori Imperiali.

La formazione romana naviga a centro classifica, ma può vantare tra le sue fila giocatori di categoria superiore, come ci ricorda il capitano Andrea Scotti Galletta, che ci presenta la gara di sabato: “La Roma 2007 è un’ottima squadra e ben allenata da mister Ciocchetti. Non sarà una gara semplice, ma vogliamo riscattare il pareggio beffa dell’andata. I punti di forza dei capitolini sono sicuramente il portiere Washburn, Miskovic, Fiorillo e il “ragazzino” Vittorioso. Per loro potrebbe essere l’ultima chance di agganciare il treno per i play off, e faranno di tutto per prenderlo”.

Mister Matteo Citro chiede massima concentrazione ai suoi: “Affrontiamo una squadra organizzata e con qualità. All’andata ci costrinsero al pari in una gara in cui sbagliammo molto in fase conclusiva, dobbiamo giocare con carattere e concentrazione sbagliando il meno possibile”.