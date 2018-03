Derby Salernitana-Avellino, ordinanza del Sindaco, chiusura metro e negozi.

“Sono certo che il derby Salernitana-Avellino sarà una giornata all’insegna del tifo e della sana e bella competizione sportiva”. A dirlo il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli in occasione della partita che si disputerà domenica allo stadio Arechi di Salerno.

“Naturalmente – ha aggiunto il primo cittadino – io mi auguro che vinca la Salernitana. Ma deve essere in ogni caso una gara leale e sportiva dove prevalga il bel gioco e i valori sani che il bel gioco porti con sé. Credo che i tifosi salernitani sapranno far valere la loro capacità di essere tifosi leali e sobri e altrettanto, sono certo, lo faranno i tifosi avellinesi. Sara una bella giornata di sport. Sono certo che in campo assisteremo ad una bella partita, giocata con correttezza e grinta. Così come sono certo che sugli spalti si respirerà un clima sì di tensione agonistica ma anche di calorosa e sentita partecipazione”.

Domenica 11 marzo, in concomitanza dell’incontro di calcio Salernitana – Avellino, il servizio sulla linea metropolitana di Salerno sarà sospeso, dalle 12.30 alle 19.00, tra le fermate Arechi e Arbostella.

Il provvedimento è conseguente alla richiesta della Questura di Salerno, condivisa dalla Regione Campania e dal Comune di Salerno.

Le ultime corse disponibili da e per Arechi prima della sospensione saranno:

24393 in partenza da Salerno alle 11.21;

24394 in partenza da Arechi alle 11.51.

Il servizio riprenderà con i seguenti treni:

24419 in partenza da Salerno alle 19.21;

24420 in partenza da Arechi alle 19.51.

Durante il periodo di sospensione della circolazione la fermata Arechi resterà chiusa.

Il dettaglio dei treni interessati con gli orari delle corse sarà disponibile nelle stazioni e sui canali informativi on line del Gruppo FS Italiane.

In allegato anche un’ordinanza di chiusura di alcuni esercizi commerciali presenti in zona.

27545