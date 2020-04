Coronavirus, maratona virtuale di solidarietà per il Ruggi.

da Mauro Russo, Istruttore di Fitwalking ASD ATLETICA SALERNO, riceviamo e pubblichiamo

Prendendo spunto da una iniziativa promossa in Piemonte volta a raccogliere fondi per il Locale Ospedale, organizzando una Maratona in beneficenza, tramite l’acquisto di pettorali virtuali; ho attivato con il Presidente Ruggero Gatto e il Consiglio Direttivo tutto, della

Società ASD Atletica Salerno, della quale faccio parte in qualità di Istruttore di Fitwalking, l’iniziativa di una Maratona virtuale anche in Campania, con il Patrocinio del Comune grazie all’Assessore Angelo Caramanno per il suo interessamento.



La raccolta dei pettorali virtuali sarà devoluta grazie all’interessamento del Presidente Giuseppe Andreotta dell’A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri) a favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona per fronteggiare l’emergenza Covid-19.