Coppa Italia: Jomi, scocca l’ora dei quarti di finale.

Tempo di Coppa Italia, scocca l’ora dei quarti di finale. Manifestazione tricolore in programma da domani (1 febbraio) al 3 febbraio prossimi a Oderzo e anche quest’anno con l’avvincente formula della Final8, la manifestazione metterà di fronte le prime otto squadre qualificate al termine del girone d’andata della Regular Season di Serie A1.

La Jomi Salerno scenderà in campo domani (ore 16) contro la Casalgrande Padana nel primo match della competizione tricolore. Sabato 2 febbraio si disputeranno le semifinali (ore 17 ed ore 19) mentre domenica 3 febbraio è in programma il Final Day (ore 15 finale 3° e 4° posto; ore 17:15 finalissima che assegnerà la Coppa Italia). In merito alla competizione tricolore Valentina Landri afferma: “Domani inizia il nostro cammino in Coppa Italia, come ci ripete spesso mister Rajic dobbiamo pensare gara dopo gara.

Nei quarti di finale affronteremo la Casalgrande Padana, una formazione di tutto rispetto che si è ulteriormente rinforzata con l’ingaggio di Irene Fanton. Sappiamo che nelle gare secche può accadere di tutto, non vogliamo ripetere gli errori degli ultimi tempi, ce la metteremo tutta per centrare la finale”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il capitano Antonella Coppola che afferma: “È il nostro prossimo obiettivo stagionale. Negli ultimi anni abbiamo perso ai rigori ed in semifinale, questo è passato, ma proprio tornare a vincere la Coppa Italia sarà una delle nostre motivazioni più forti. Molte squadre si sono rinforzate, lo abbiamo fatto anche noi. Saranno gare abbastanza equilibrate, ed essendo ad eliminazione diretta, non sono permessi cali di concentrazione e bisognerà approcciare ad ogni partita come se fosse una finale. Avere una rosa ampia e completa ci permetterà di ruotare e gestire le energie, per disputare più partite senza mai calare il ritmo. Stiamo esprimendo un bel gioco, concreto ed efficace, oltre ad un’ottima difesa. Credo nella forza del nostro gruppo e nel grande cuore di questa squadra per raggiungere la vittoria finale”.