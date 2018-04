Coppa Campania: contro Ariano il Salerno Basket ’92 cerca pass per la finalissima.

Chiuso il campionato di Serie B femminile al quarto posto, c’è la Coppa Campania da provare a conquistare per il Salerno Basket ‘92. Sarà il PalaFusco di Angri ad ospitare la manifestazione dell’11 e 12 aprile, tra semifinali e finali, con l’organizzazione del FreeBasketball Scafati. Le granatine sono giunte fino in fondo dopo aver eliminato, nell’ordine, Family Caserta e Stabia.

Domani occorrerà un mercoledì da leonesse. Alle 19 le atlete di coach Dello Iacono affronteranno in semifinale Le Farmacie del Tricolle Ariano Irpino, sodalizio che ha terminato la stagione all’ultimo posto. Positivi i tre precedenti stagionali (vittoria sia nella fase a orologio per 68-54, che in campionato per 65-46 in casa e 40-57 fuori) ma non inganni tutto ciò: la compagine irpina vorrà dare certamente il tutto per tutto, con l’obiettivo di consolarsi dopo la mesta retrocessione in C. In palio c’è l’accesso alla finalissima, in programma giovedì sera contro la vincente di Givova Ladies FreeBasketball Scafati-Azzurra Cercola.

Le gare secche sfuggono ad ogni pronostico ed occorrerà la massima attenzione. Salerno ci arriva dopo un intenso ciclo di allenamenti e col morale tutto sommato alto, frutto della vittoria contro la Ruggi nell’ultimo (e ininfluente) turno di campionato. “Ci stiamo allenando bene, davanti a noi c’è l’ultimo obiettivo della stagione e vorremmo raggiungerlo – afferma la svedese Sophie Melin – Abbiamo affrontato Ariano in campionato ma dobbiamo dimenticare i risultati del campionato e concentrarci per vincere. Le nostre avversarie vorranno giocare bene e avranno tante motivazioni, hanno una giocatrice forte come Cossa da tenere d’occhio. Noi dobbiamo solo dare il cento per cento e portare a casa l’intera posta in palio. In Italia sto vivendo un’esperienza fantastica, spero di mettere la ciliegina con la conquista della coppa”.