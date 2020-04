Concorso Leggende Lega Basket, per Scafati vince Pino Corvo.

E’ terminata ieri la prima fase di “Leggende”, il contest pensato dalla Lega Nazionale Pallacanestro e che ha messo in sfida i 16 giocatori storici selezionati da ciascun club che ha aderito alla iniziativa, tra quelli attualmente iscritti al campionato nazionale di serie A2.

In una finale praticamente senza storie, con l’86% delle preferenze, Pino Corvo si è aggiudicato la vittoria contro Randy Childress. Eppure, stando ai numeri, non era affatto semplice per l’atleta originario di Battipaglia superare uno degli statunitensi più forti ad avere indossato la casacca gialloblù.

La sua lunga militanza tra le fila scafatesi, che gli ha permesso di essere il capitano più longevo della storia cestistica gialloblù, l’affetto ed i legami forti con tifosi e la società gli hanno permesso di avere vita facile ed aggiudicarsi con pieno merito il successo.

La storia gialloblù di Pino Corvo parte nel 1997/1998 con la vittoria del campionato di serie B2; la stagione successiva (1998/1999) in serie B1 fu il preludio della vittoria dell’anno seguente (1999/2000), che valse la promozione in Legadue, nella cui categoria Pino giocò fino al 2003/2004, per poi indossare nuovamente i colori della società dell’Agro in massima serie nel primo anno di serie A1 (2006/2007).

Raggiunto dalla notizia della vittoria al contest, Pino Corvo non ha nascosto la propria emozione: «Una soddisfazione veramente enorme, non mi aspettavo di ricevere tantissimi attestati di stima ancora dopo tantissimi anni, in un contest dove non si votava la bravura ma l’affetto e l’attaccamento alla maglia i tanti voti ricevuti valgono molto di più per me, perché testimoniano il fatto di aver lasciato un ottimo ricordo sia come giocatore che come uomo. Emozione indescrivibile!».

Ed ora Pino Corvo sarà colui che rappresenterà la Givova Scafati in campo nazionale, dove si sfiderà con i vincitori di ciascun club che ha aderito al contest. Ecco tutte le società ed in rispettivi rappresentanti:

AGRIGENTO – Albano Chiarastella

BERGAMO – Luigi Sergio

BIELLA – Joe Smith

CAPO D’ORLANDO – Gianluca Basile

CASALE MONFERRATO – Niccolò Martinoni

FERRARA – Charlie Foiera

FORLÌ – Rod Griffin

IMOLA – Vincenzo Esposito

MANTOVA – Mario Ghersetti

MILANO – Giorgio Piunti

MONTEGRANARO – Valerio Amoroso

NAPOLI – Lynn Greer

ORZINUOVI – Alessandro Muzio

RAVENNA – Francesco Amoni

RIETI – Willy Sojourner

ROSETO – Remo Maggetti

SAN SEVERO – Mario Del Vicario

SCAFATI – Pino Corvo

TORTONA – Roberto Tava

TRAPANI – Francesco Mannella

TREVIGLIO – Andrea Pecchia

VERONA – Roberto Dalla Vecchia

Venerdì 1 maggio inizierà la fase nazionale di Leggende, coordinata da L.N.P., nella quale

le “Leggende” risultate vincitrici di ognuno dei Club partecipanti all’iniziativa si sfideranno tra di

loro, passando dal tabellone “locale” a quello “nazionale”. Per arrivare anche qui ad eleggere,

turno dopo turno, fino alla finale, la “Leggenda tra le Leggende”.

Il sorteggio del tabellone playoff recita Bergamo – Scafati in questo primo turno, ovvero

Luigi Sergio contro Pino Corvo, la cui sfida a colpi di click inizierà alle ore 14:00. Nel primo turno ci sono sempre 24 ore per esprimere il proprio voto. Attenzione: da ora in poi si vota solo sui canali ufficiali L.N.P.: la pagina Facebook ed il profilo Instagram.