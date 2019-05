Colpo mercato della Todis Salerno Basket 92, arriva il centro olandese Van Der Linden.

In attesa di archiviare la stagione sportiva agonistica con l’ultimo atto delle finali nazionali Under 20 in programma a Battipaglia, la Todis Salerno Basket ’92 di patron Angela Somma prova a giocare d’anticipo e a mettere già un tassello importante sul tavolo, in vista della prossima stagione. Il team campano ha infatti formalizzato l’ingaggio del pivot olandese Cheyenne Van Der Linden, classe 2001, che ha giocato l’ultima stagione in patria nel Systemen Solar Grasshoppers.

Un metro e novanta per 88 Kilogrammi, la neo granatina andrà a rappresentare un innesto di sicuro spessore per il roster granata. Van Der Linden ha firmato il contratto a Salerno nei giorni scorsi e ha già fatto la conoscenza di società e squadra, sostenendo alcuni allenamenti. “Sono bastati due giorni per osservare la città, conoscere le persone e dire sì, firmando il contratto. Sono molto felice. Non vedo l’ora di tornare in Italia per giocare una stagione che spero sia importante per la mia crescita”, le prime parole della possente atleta, scovata grazie al lavoro di scouting del direttore sportivo, Aurelio De Sio.