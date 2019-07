Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno, Nicola Cuccovillo primo acquisto per la A1. Venerdì 5 presentazione Associazione Amici della Rari Nantes.

Raggiunta la promozione in serie A1, la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno si muove con decisione sul mercato per puntellare una rosa già forte. La società ha messo a segno il primo colpo, ingaggiando il mancino classe 1994 proveniente dal Nuoto Catania Nicola Cuccovillo.

“Oggi si è legato a noi il mancino barese Nicola Cuccovillo. Lo scorso anno al Nuoto Catania in serie A1 ed ancora prima al Posillipo, nonostante i suoi 25 anni può vantare già un numero cospicuo di presenze nella massima serie. Attaccante di indiscusso valore è il primo volto nuovo che andrà a rinforzare una rosa già competitiva per il prossimo campionato. Conta alcune presenze nella nazionale maggiore e tantissime in quelle giovanili dove ha vinto l’oro europeo U17 nel 2010 ed il titolo mondiale nel 2012 con l’U19” ha spiegato il Diesse Mariano Rampolla.

Venerdì 5 luglio alle ore 10,30, presso la sala superiore del Bar 089 in via Roma a Salerno, in un incontro riservato alla stampa, il presidente della Rari Nantes Nuoto Salerno, Enrico Gallozzi, presenterà l’associazione “Amici Rari”, una iniziativa unica nel suo genere, a sostegno del sodalizio giallorosso appena promosso in serie A1 di pallanuoto.