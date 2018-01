Buccino Volcei, sconfitta a Campagna.

Il cuore non basta al Buccino Volcei che torna a mani vuota dalla trasferta sul campo del Campagna. La formazione del presidente Del Chierico, oggi eccezionalmente al timone per l’assenza di mister Fernicola, mette in campo una prestazione di orgoglio e di temperamento stando in partita per tutto il match grazie anche alla complicità dei padroni di casa che difettano nel momento di finalizzare l’azione. Padroni di casa ci prova con Viggianello di testa ma non trova lo specchio della porta, Poco dopo è Costanzo che dal limite ci prova ma Lullo si distende sulla sua sinistra e devia in angolo dal quale scaturisce una ghiotta occasione per Viggianello il cui tiro viene respinto sulla linea dalla difesa rossonera. Al 26’ si fa vedere il Buccino Volcei che sfonda sulla destra con Dell’Arciprete che in area crossa sul secondo palo dove il giovane Pascente tutto solo clamorosamente alza di testa sopra la traversa. Scampato il pericolo il Campagna si riversa in avanti e ci prova con Costanzo che ci prova ma il suo tiro al volo colpisce il palo anche se l’eventuale gol sarebbe stato annullato per fuorigioco. La formazione di Pietropinto preme e al 37’ trova il gol: cross di Costanzo, Altieri taglia sul primo palo e di testa realizza. Prima dell’intervallo il Buccino avrebbe l’occasione per pareggiare: Dell’Arciprete vince il duello con il diretto avversario, entra in area invece che tirare prova a servire Roviello tutto solo ma il passaggio è lento con la difesa di casa che interviene prontamente. Prima dell’intervalla ancora Costanzo può raddoppiare ma il suo tiro viene respinto da Lullo e sulla ribattuta la conclusione del numero dieci di casa termina sul fondo. Nel secondo tempo è sempre il Campagna a sfiorare il raddoppio. Ci prova Corsaro ma Lullo respinge. Il numero uno rossonero si ripete sempre con i piedi sulla conclusione di Costanzo poco dopo. Il Buccino Volcei si fa vedere con il colpo di testa di Botta che non trova la porta. Clamorosa al 60’ che capita a Dell’Arciprete che approfitta di un retropassaggio errato in direzione di Pergamena per involarsi verso la porta avversaria ma sul più bello cincischia e sciupa. Il Campagna continua a spingere e Altieri avrebbe l’occasione del raddoppio ma è precipitoso nella conclusione e non trova la porta. Nel finale di gara il Buccino Volcei cerca l’assalto ma si registra la sola conclusione di Dell’Arciprete dai 25metri che Pergamena devia in angolo. Dal corner i rosssoneri reclamano per un fallo di Fernando su Botta ma l’arbitro non ravvisa gli estremi del penalty. Termina così la partita con i rossoneri che alla fine, pur vendendo cara la palle, non raccolgono nulla. Certo è che la sfida contro il Campagna non era quella da vincere anche in virtù delle numerose assenze per squalifica. Ora però dalla prossima sfida contro il Real Palomonte non si può più sbagliare. Sei partite fondamentali all’orizzonte dove bisogna raccogliere il più possibile per affrontare poi il finale di stagione nel migliore dei modi.

TABELLINO

CAMPAGNA – BUCCINO VOLCEI 1-0

Reti: 37’ Altieri.

CAMPAGNA: Pergamena, Pascuzzo, Caloia, Corsaro, Viggianello, Parisi, Cassetta (80’ Spinelli), Maiorano, Altieri, Costanzo (74’ Pecchenedda), Ferdinando. A disposizione: Cavaliere, Putzolu, Ciacia, Melchionda, Saho. Allenatore: Pietropinto.

BUCCINO: Lullo, Paterna (63’ Verriola), Botta, Cascone, Mongiello, Magliano, Pucciariello (86’ Mirra), Verderese, Roviello (71’ Fernicola P.), Dell’Arciprete, Pascente (57’ Teta). A disposizione: Fernicola D., Baldassarre, Del Chierico. Allenatore: Fernicola N..

Note. Ammoniti: Paterna, Botta, Verderese, Teta. Circa 250 spettatori.

ARBITRO: Ivan Gallo della sezione di Napoli.

ASSISTENTI: Pasquale Boggi di Salerno, Steven La Regina di Battipaglia.