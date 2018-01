Buccino Volcei, pari a reti bianche con la Rocchese.

Un pareggio a reti bianche e appuntamento con la vittoria casalinga rinviata per il Buccino Volcei che non trova contro la Rocchese tre punti importanti in chiave classifica. Rossoneri che, orfani di Volpe e Fernicola Pasquale in attacco, propongono un inedito modulo a due punte con Santese e Dell’Arciprete in avanti e Cascone alle spalle. Dall’altro lato la Rocchese, dopo i movimenti di mercato, inizia con De Sio nell’insolito ruolo di punta centrale. Pronti via e Volcei che ci prova con Santese che prova di tacco però la palla è lenta. All’11’ da palla inattiva Magliano ci prova di testa ma non inquadra lo specchio della porta. Al 20’ ci prova ancora Santese ma la sua rovesciata è tanto bella quanto centrale per la facile parata di Prisco. Alla mezz’ora doppia conclusione di Salerno dalla distanza con Prisco attento in entrambe le circostanze. Lo stesso Salerno ci prova da calcio di punizione al 34’ ma è centrale. Nel finale di tempo si fa vedere la Rocchese con il tiro di Califano F. ma Lullo non si lascia sorprendere. La ripresa, invece, vede il Buccino Volcei più contratto e nonostante alcune sostituzioni si rende pericoloso solo con calci piazzati. Ci prova sempre Salerno al 68’ ma Prisco si distende bene sulla sua destra e devia in corner. Un minuto dopo il numero quattro rossonero viene espulso per doppia ammonizione. In dieci uomini la Rocchese prova a rendersi pericolosa. La ghiotta occasione per gli ospiti capita all’87’ con Nocerino che imbeccato da De Sio elude il fuorigioco e tira dai sette metri ma spedisce la sfera oltre la traversa. Nel finale De Sio ci prova direttamente da calcio di punizione ma non inquadra lo specchio della porta. Dopo tre minuti di recupero si conclude la partita. Un punto che muove la classifica ma che serve a poco ai rossoneri visto anche i risultati maturati sugli altri campi di gioco. Ora la trasferta sul campo del Campagna prima di due scontri diretti contro Palomonte e Gregoriana che saranno il crocevia fondamentale per la stagione della società del presidente Del Chierico.

BUCCINO VOLCEI- ROCCHESE 0-0

BUCCINO VOLCEI: Lullo, Verderese, Baldassarre (50’ Roviello), Salerno, Mongiello, Magliano, Santese (82’ Del Chierico), Botta, Dell’Arciprete, Cascone, Teta (62’ Pucciariello). A disposizione: Freda, Paterna, Parisi. Allenatore: Fernicola.

ROCCHESE: Prisco , Califano A., Di Domenico, Amodio, Asciuti, Senatore, Califano F. (81’ Pedone), Trapanese, Nocerino, De Sio, D’Amico (59’ Salzano). A disposizione: Rispoli, Scermino, Palmieri, Di Donato, Accarino. Allenatore: Ferullo.

Note. Ammoniti: Salerno, Verderese, Santese (B), Pedone, Salzano, De Sio (R). Espulsioni: Salerno (B) per doppia ammonizione.

Arbitro: Matteo Lizza (Agropoli).

ASSISTENTI: Nicola Monaco (Sala Consilina) Maria Grazia Iezza (Sala Consilina).