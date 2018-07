Buccino Volcei, mercato sul fronte juniores.

Con l’apertura ufficiale delle liste, arrivano le prime ufficialità in casa Buccino Volcei. Dopo la riconferma della guida tecnica con Francesco Menza che, dopo aver ottenuto la salvezza lo scorso anno nello scontro play out, ha guadagno la fiducia della società anche nella prossima stagione, sono arrivate le prime due firme.

Dalla Battipagliese arrivano due under di grande valore. Si tratta dell’esterno offensivo Kali Bojang, classe ‘99 che lo scorso anno ha giocato con le zebre e disputando anche un ottimo campionato Juniores. Il secondo acquisto è quello di Manuelmartino Mogavero, classe 2000, terzino sinistro il giovane ha collezionato lo scorso anno ben 25 presenze con la maglia della Battipagliese in Eccellenza. “Oggi inizia questa nuova avventura con il Buccino Volcei e siamo felici di essere qui – le prime parole di Bojang e Mogavero – speriamo di poter contribuire con le nostre prestazioni a raggiungere importanti traguardi ripagando la fiducia della società”.

Due innesti di alto profilo che rappresentano i primi colpi di mercato in attesa di importanti novità anche per quanto riguarda il settore degli over. Grande felicità e grande affetto mostrato dal patron Del Chierico ai due giovani calciatori: “Sono due profili importanti e di qualità – ha dichiarato il presidente rossonero – che saranno importanti per il nostro campionato e per i nostri obiettivi”.

Intanto pomeriggio (giovedì) allo stadio P. Via di Buccino si è svolto uno stage programmato dalla società rossonera per giovani calciatori. Un primo step per formare la formazione Juniores del prossimo anno e valutare profili interessanti anche in ottica prima squadra. Ad osservare attento il presidente Gaetano Del Chierico insieme ai suoi stretti collaboratori, a mister Menza e alla novità di quest’anno, il nuovo tecnico della Juniores.

Infatti a guidare la squadra il prossimo anno nel campionato sarà Dario Costantino, già tecnico delle giovanili della Salernitana e della Spes Battipaglia che ha spostato il progetto rossonero. “Sono felice di aver accettato questo incarico. Ringrazio – dichiara il neo tecnico – Luigi Russo che mi ha proposto di intraprendere questo nuovo percorso e al presidente Del Chierico per aver affidato la guida della formazione Juniores regionale. Speriamo di lavorare bene soprattutto per la crescita di questi ragazzi. Il nostro primo obiettivo – ha aggiunto Costantino – è far esordire quanti più ragazzi in prima squadra. Ho conosciuto anche mister Menza e – conclude ­­- c’è stato subito un feeling importante per quanto riguarda lo sviluppo e la crescita dei giovani”.

Sullo stage di oggi soddisfatto anche il presidente Del Chierico: “Ho visto tanti ragazzi di qualità e stato un momento davvero importante. Abbiamo apprezzato le qualità di tutti e speriamo che molti di loro possano vestire la nostra maglia il prossimo anno”.