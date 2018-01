Buccino Volcei beffato nel finale, con la Gregoriana è 2-2.

Una vittoria buttata al vento per il Buccino Volcei che non riesce ad amministrare il doppio vantaggio e in pieno recupero subisce il gol del pareggio da parte di una Gregoriana che, proprio sul doppio svantaggio, ha tirato fuori l’orgoglio per rimettere in piedi la partita. Gara che inizia a ritmi lenti. Padroni di casa che si affidano ai lanci lunghi mentre i rossoneri provano a costruire palla a terra. Gli ospiti si rendono subito pericolosi con la punizione di Salerno e poi con la clamorosa occasione per Santese che a limite dell’area piccola opta per un pallonetto che termina alto sopra la trasversa. Il numero sette rossonero al 26’ si fa perdonare: sponda di petto di Volpe in area che serve l’accorrente Santese che fulmina Mazzeo. Poco dopo Volpe si mette in proprio e conclude dai venti metri ma la spalla scheggia la traversa e termina sul fondo. La Gregoriana si fa viva con la punizione di Gorga che colpisce il palo. Prima del finale di tempo i rossoneri reclamano per un penalty non concesso su Santese. Nel secondo tempo il canovaccio del match non cambia. Il Buccino Volcei al 53’ trova con Salerno il gol del doppio vantaggio e sembrerebbe chiudere così la partita. Tuttavia la Gregoriana reagisce e con Varriale trova il gol che dimezza il punteggio dopo appena 2’. Varriale sciupa al 60’ il gol del pari quando a tu per tu con Lullo cerca un pallonetto che trova i guanti dell’estremo difensore rossonero. Ospiti che si fanno vedere con la conclusione di Salerno che termina alta e poco dopo Cascone ha sui piedi il tris ma da buona posizione tira alto. Al 90’ il Volcei reclama un rigore per fallo su Volpe che l’arbitro non vede. In pieno recupero, al 97’ arriva il pareggio della Gregoriana: tiro al volo di Iuzzolino colpisce il palo, sulla ribattuta è lesto Gorga che calcia, Lullo non trattiene ed è pareggio. Un pareggio beffa per il Buccino Volcei che rimanda l’appuntamento con la seconda vittoria consecutiva.

TABELLINO

ASD BUCCINO VOLCEI – GREGORIANA 2-2

Marcatori: 26’ Santese, 53’ Salerno, 55’ Varriale, 97’ Gorga

Note: Circa 350 spettatori. Al 66’ Botta trasportato in ospedale per infortunio alla spalla. Recupero: 1’ pt, 8’st.

Ammonizioni: Santese, Cascone, Volpe, Del Chierico (BV), Lordi, Iuzzolino G, Manolio, Grandelli (G).

Espulsione: Pucciariello (BV) al termine della partita.

Gregoriana. Mazzeo, Lordi, Iuzzolino G, Catone, Sozzo, Dente, Gorga, Manolio (75’ Auricino), Varriale, Iuzzolino V., Grandelli. Allenatore: Di Mieri.

Buccino Volcei: Lullo, Verderese, Botta (66’ Verriola), Fernicola P. (59’ Pucciariello), Magliano R., Mongiello, Santese, Pascente (82’ Mirra), Volpe M., Salerno (81’ Del Chierico), Santese (73’ Pucciariello) . A disposizione: Fernicola D.,, Teta, Murano. Allenatore: Fernicola N.

Arbitro. Bruno Rossomando (Salerno) Assistenti; Antonio Cafisi (Nocera Inferiore) . Armando Corrado (Battipaglia).