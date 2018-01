Buccino Volcei, 2-0 al Real Palomonte.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per il Buccino Volcei che si impone all’inglese contro il Real Palomonte al termine di una partita ben giocata e ottimamente condotta al netto del brivido iniziale (palo di Gentile per gli ospiti al 2’). Poi esce il Volcei. Prima però da segnalare il lieve malore per l’assistente Cantarella che vomita a bordo campo ma alla fine si riprende.

Il Buccino Volcei con Dell’Arciprete va due volte vicina al vantaggio: al 26’ colpisce l’esterno del palo mentre al 29’ dopo la bella spizzata di Volpe appena in area calcia ma centra in pieno il montante. Al 39’ la partita cambia, l’ex Antonio Magliano in area calcia Lullo respinge. Sul capovolgimento di fronte Dell’Arciprete batte rapidamente un fallo laterale, Volpe spizza di testa e premia l’inserimento di Santese che di prima intenzione calcia e regala il vantaggio per i rossoneri. Il secondo tempo si apre con il raddoppio dei padroni di casa che concretizzano al massimo un contropiede con Santese che serve l’inserimento del giovane Pascente il quale disegna un diagonale chirurgico e insacca. L’ex Vultur Rionero si fa così perdonare l’errore della scorsa settimana e si regala la prima gioia in campionato per la gioia di tutti i compagni di squadra e tifosi.

Il Real Palomonte prova a riaprire la gara ma le occasioni più ghiotte capitano sui piedi del Buccino Volcei con Dell’Arciprete che prima trova l’opposizione di Primadei, poi non inquadra lo specchio della porta da pochi passi su assist di Santese (un eventuale gol sarebbe stato irregolare per via della segnalazione di offside). Al 65’ i rossoneri restano in dieci per l’espulsione di Dell’Arciprete che, non solo subisce fallo con successivi punti di sutura alla bocca, non vede fischiato fallo e per qualche parola di troppo all’assistente viene mandato anzitempo sotto la doccia. In superiorità numerica il Real Palomonte ci prova prima con Curcio, che non inquadra lo specchio della porta, poi con Antonio Magliano che però trova l’attenta opposizione di Lullo. Al 72’ da segnalare l’uscita dal campo per infortunio di Naddeo che al termine della sfida trasportato in ambulanza per accertamenti. Prima della fine il Buccino Volcei ci prova Volpe dal limite ma la sua conclusione viene deviata, e con Salerno le cui due conclusioni dalla distanza non inquadrano lo specchio della porta. Nel finale entra anche l’esperto Fernicola Pasquale che permette a Volpe di raccogliere i meritati applausi. Fernicola dà respiro alla squadra e avrebbe l’occasione per segnare se non fosse per un fallo da ultimo uomo (poi non fischiato ma evidente) di Mirra che lo ferma a tu per tu con Primadei. Dopo ben 8 minuti di recupero il direttore di gara fischia la fine. Tre punti importanti in ottica classifica per il Buccino Volcei atteso domenica prossima dall’altra importante trasferta sul campo della Gregoriana.

TABELLINO

ASD BUCCINO VOLCEI – REAL PALOMONTE 2-0

Marcatori: 39’ Santese, 47’ Pascente (BV)

Note: Circa 150 spettatori. Al 10’ l’assistente Cantarella vomita in campo. Al 72’ Naddeo cade male ed esce fuori dal campo poi trasportato in ospedale per controlli. Recupero: 2’ pt, 8’st.

Ammonizioni: Santese, Mongiello, Botta, Salerno (BV), Mastrangelo, Mirra (RP).

Espulsione: Dell’Arciprete (BV) al 65’.

Buccino Volcei: Lullo, Verderese, Botta, Cascone, Magliano R., Mongiello, Santese, Pascente, Volpe M. (87’ Fernicola P.), Salerno, Santese (73’ Pucciariello) . A disposizione: Fernicola D., Verriola, Mirra, Teta, Murano. Allenatore: Fernicola N.

Real Palomonte. Primadei, Russo, Cicia (49’ Montefusco), Ruggiero, Mirra, Jammeh (61’ Naddeo, 72’ Jaiteh), Citro, Magliano, Gentile, Curcio, Mastrangelo (78’ Passannanti). A disposizione: Sorvillo, Eddaoudi, Perrillo. Allenatore: Di Mieri.

Arbitro. Vincenzo OLIVA di Nocera Inferiore. Assistenti: Gianmaria Cantarella di Salerno – Giovanni Santoriello di Nocera Inferiore.