Best Player Award Salernitana, premiato Minala.

Nella serata del 20 maggio si è svolta l’ottava edizione del Best Player Award Salernitana ed il premio è stato assegnato al giocatore JOSEPH MARIE MINALA.

Accompagnato dal Direttore Sportivo Angelo Mariano Fabiani, e dal dirigente Alberto Bianchi.

Prima di premiare Joseph Minala, il direttore Fabiani è stato sottoposto a una serie di domande predisposte dall’addetto stampa del Club Saturnino Mulinaro.

Una serie di domande dove il D.S. ha dimostrato la sua competenza, e la sua bravura a districarsi sia nella gestione societaria che nella gestione dello spogliatoio.

Poi si è passato al premiato, non prima di aver rivisto il gol che lo ha reso oramai indimenticabile “Eroe del Partenio” con video sia originali che creati con la bravura di Angelo Di Giacomo, nostro socio da Genova, che hanno esaltato la sala e fatto emozionare Minala.

Lo stesso dopo qualche domanda, dove ha dimostrato tutta la sua semplicità, e l’attaccamento alla città di Salerno, ha ricevuto il riconoscimento dalle mani del co-patron del premio Antonio Di Giacomo e da Antonio Carmando ed Ernesto Natella del Club Mai Sola Salernitana.

Dopo un ricco buffet la serata si è chiusa con le foto che tutti i presenti hanno voluto fare con Joseph Minala, e dopo cori di tifo, si è messo il cappello a questo campionato, che ha riservato più di una soddisfazione, ma che poteva, visto il valore della squadra, avere maggiori soddisfazioni per tutti noi.

A chiusura del campionato si ringraziano tutti i nostri soci, e in particolare il Consiglio Direttivo, che si è adoperato settimanalmente oltre che per organizzare le trasferte, come sempre non si è saltata nessuna partita sia in casa che fuori, sia per organizzare gli eventi che mensilmente hanno caratterizzato il corso del campionato denominato “I POMERIGGI DI MAI SOLA”. Dall’ideatore Dottor Gianluca Francese, al cerimoniere Giovanni Basso, al Tesoriere Rosa Trezza ed al Segretario Andrea Romei che si sono sempre prodigati per le riprese delle varie serate, per concludere all’addetto stampa Saturnino Mulinaro, e ai due che sono l’anima del Club Ernesto Natella e Antonio Carmando, rispettivamente Vice – Presidente e Presidente.

Ad Maiora.