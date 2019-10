Bellizzi si arrende al Forio Basket: al “PalaZauli” finisce 58-62 Secondo stop stagionale per i gialloblu

Brutto passo falso per il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi, sconfitto 58-62 dal Forio Basket 1977. Al “PalaZauli” di Battipaglia, i gialloblu incappano nella seconda sconfitta in tre partite. In un match rimasto sempre in equilibrio, a Di Mauro e compagni è fatale il gap patito nell’ultimo quarto. Con le due squadre a combattere testa a testa per tutti i 40’, lo spunto negli ultimi dieci giri di lancette vale i due punti alla compagine isolana. Alla squadra di coach Sanfilippo rimane solo l’amaro in bocca, per un esito che poteva essere diverso.

LA CRONACA

L’inizio di partita è caratterizzato dalla difficoltà delle due squadre a trovare la via del canestro, con i primi 5’ di gioco che scorrono via col punteggio basso di 3-4. Coach Sanfilippo prova a dare vigore alla manovra con i primi innesti dalla panchina. La rotazione porta i primi benefici con la tripla insaccata da Iannicelli. Louiserre è l’uomo in più di Forio (finirà come miglior marcatore, con 22 punti a referto) ed è una spina nel fianco della retroguardia di casa. I due canestri di capitan Di Mauro e la tripla di Beatrice mandano le squadre alla prima interruzione sul 13-12.

Ad inizio secondo quarto è Manning ad essere on fire, con 5 punti realizzati in meno di un minuto. Forio risponde con Gandoy (20 punti) che stoppa il mini-break di 5-0 dei padroni di casa. Bellizzi fa fatica a trovare precisione al tiro, specie dall’arco. Il 6/36 dalla distanza, a fine gara, peserà come un macigno sull’esito della contesa. L’equilibrio regna sovrano fino all’intervallo lungo, con le squadre che rientrano negli spogliatoi sul 31-29.

Alla ripresa del gioco, il tema della partita non varia. Sorpassi e controsorpassi caratterizzano l’andamento del match, con nessuna delle due squadre che riesce a trovare un break di rilievo. Con un’ampia e costante rotazione, coach Sanfilippo prova a dare sempre nuova linfa al gioco dei suoi. Il canestro con libero annesso realizzato da Manning, a 1’11” dall’ultima interruzione, regala a Bellizzi il +5 (45-40). Forio è però perfetto nel non disunirsi e ricucire subito lo strappo. La terza frazione si chiude ancora una volta con le squadre divise da un solo possesso (47-45).

L’ultima frazione è quella che costa carissima ai ragazzi di coach Sanfilippo. La realizzazione dall’arco continua a rimanere un tabù. E così, i tentativi in rapida successione di Manning, Di Mauro e Iannicelli cadono tutti nel vuoto. Allora Forio ne approfitta e, con Gandoy e Di Napoli, mette a segno un mini-break di 0-6 dal peso specifico importante. Il colpo inferto dagli isolani intacca la tenuta di Bellizzi, che continua a risultare impreciso in fase realizzativa. Ad incidere in maniera determinante, sono anche i tanti errori a cronometro fermo commessi dai padroni di casa (appena 2/7 nell’ultimo quarto dalla lunetta).

Il testa a testa dura fino all’ultimo giro di lancette, quando la tripla di Beatrice riporta tutto in parità (58-58). A 27” dal termine, Louiserre riporta i viaggianti avanti di 2 (58-60). Sull’attacco successivo, l’errore di Manning sembra far partire i titoli di coda al match. Il rimbalzo catturato da Esposito regala invece un’ultima chance a Bellizzi, che conquista due liberi con Beatrice. La maledizione dalla lunetta si materializza ancora una volta, però, col playmaker gialloblu che fa 0/2 e fallisce l’occasione del pareggio. I due liberi realizzati da Gandoy, sul filo della sirena, sanciscono il successo di Forio per 58-62.

IL TABELLINO

BASKET BELLIZZI

Granata M., Beatrice 12, Salerno N.E., Piacente N.E., Chakir 1, Manning 11, Granata D. 5, Iannicelli 10, Barrella, Di Mauro (C) 8, Esposito 11, Romanelli N.E.

Coach: Antonino Sanfilippo.

FORIO BASKET 1977

Milutinovic 3, Louiserre 22, Nicolella N.E., Gandoy 20, Conforto, Gonda, Loncarevic 4, Sorrentino 5, Iacono N.E., Di Napoli 8.

Coach: Luigi Iovino.

PARZIALI: 13-12 (13-12); 18-17 (31-29); 16-16 (47-45); 11-17 (58-62).

Vincenzo Buoninfante

Ufficio stampa Semprefarmacia.it Basket Bellizzi