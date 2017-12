Bella esperienza delle Under 15 del Basket Ruggi a Roma.

Una tre giorni dalle tante emozioni quella trascorsa dalle giovani ragazze del Basket Ruggi Salerno alla 9° edizione del Memorial “Calabresi-Tugnoli”, riservata alla categoria under 15 femminile.

Una kermesse organizzata con tanta voglia ed entusiasmo dai padroni di casa della Vis Aurelia Roma e che ha visto in campo tante realtà come Geas Sesto San Giovanni, San Raffaele Roma, Pallacanestro Nuoro, Accademia Basket Guidonia e la stessa Ruggi Salerno.

Quarto posto per le salernitane che nonostante la sfortuna che ha costretto ai box diverse giocatrici per influenza ed infortunio, hanno fatto un bel percorso durante il torneo e si sono ben disimpegnate nella finalina 3°\4° posto contro le vice campionesse d’Italia del Geas. Ma il risultato è ciò che conta meno in casa Ruggi, soddisfatta invece per la continua crescita e amalgama di questo gruppo che, continuando a lavorare, potrà raccogliere tanti bei risultati.

Altra lieta nota in casa Basket Ruggi Salerno è la convocazione da parte del Comitato Regionale Campania, di Federica Di Pace per la partecipazione come Assistente Allenatore all’ 8° Memorial “Mario Fabbri” che vedrà impegnata la Selezione Campania Femminile a Rimini – Sant’ Arcangelo, dal 3 al 6 Gennaio. Ennesima testimonianza per società della professionalità, passione e voglia che ha di crescere e migliorare sempre più.