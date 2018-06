Battle Team Challenge Kinema, 50 atleti in gara al Mediterranean Truck di Eboli.

Sport e prestazioni performanti. Un grande spettacolo quello che si annuncia oggi, in occasione di “Battle Team Challenge Kinema, un evento sportivo particolarmente spettacolare, voluto da Kinema in collaborazione con l’associazione Cambiamo Eboli e con il Patrocinio del Comune.

«La manifestazione sportiva ha come scopo mettere a confronto i praticanti del Cross Fit, Cross Training e Functional Training attraverso una serie di prove fisiche ad alta intensità – ha spiegato Vito Altieri, coach e amministratore Kinema -. La BTC è prevista nell’ambito del Mediterranea Truck, dalle ore 16 con il raduno atleti, alle 20,30 circa, orario in cui saranno svolte le premiazioni». La manifestazione coinvolgerà squadre appartenenti ai vari box della Campania, un’occasione di promozione del territorio ed un importante indotto.

«Una realtà che va oltre i limiti sportivi – ha detto il sindaco, Massimo Cariello – che si sviluppa attraverso la passione degli atleti. Molti arriveranno da lontano, un’occasione per ammirare la nostra città e le sue strutture sportive. Con le iniziative si genera un atteggiamento positivo, anche per questo stiamo progettando una cittadella dello sport, d’intesa con il CONI, e guardiamo già alla realizzazione di una piscina comunale». La manifestazione è sostenuta anche dall’associazione Cambiamo Eboli, presente alla conferenza stampa di questa mattina con il presidente, Vito Re.

«E’ una grande occasione di crescita individuale – ha sottolineato l’assessore comunale Carmine Busillo, conoscitore del mondo giovanile -, che attraverso la disciplina disegna uno sviluppo corretto dei singoli. Chi da curioso si avvicina a questa disciplina poi ne resta affascinato, è una grande scuola per tutti». Tornando alla gara, ogni team sarà composto da due uomini ed una donna in categoria open; la gara si svolgerà su prove fisiche di alta intensità che impegneranno i team dai 5 ai 15 minuti. Vincerà chi avrà fatto registrare i migliori piazzamenti in tutte le prove fisiche. Eboli pronta ad accogliere 50 atleti provenienti da ogni parte della Campania.