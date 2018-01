Basket Ruggi, trasferta difficile a Capri.

Non poteva esserci impegno più ostico per il Basket Ruggi Salerno di coach Pignata che alla ripresa dalle festività natalizie farà visita all’Olimpia Capri.

Palla a due questo pomeriggio alle 17 sull’insidioso campo della tendostruttura comunale; la gara sarà diretta dai signori Luigi Marino e Clemente Santonastaso di Maddaloni.

SETTORE GIOVANILE. Riprende anche l’attività giovanile e minibasket: domenica mattina palla a due alle 11:45 per le under 13 che ospitano a Battipaglia le pari età del Basket Femminile Stabia per la seconda giornata di campionato. Nel pomeriggio toccherà ai gruppi minibasket Scoiattoli e Aquilotti, ospiti sempre a Battipaglia, per il secondo concentramento stagionale.